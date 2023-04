Juventus a caccia del nuovo ds: incontri con Massara e Giuntoli

Resterà o non resterà? In casa Juventus, sulla permanenza o meno dell’attuale direttore sportivo Federico Cherubini, si è cominciata a sfogliare la margherita. E, nel caso l’ultimo petalo pendesse verso la soluzione dell’esodo, il club bianconero non vuole farsi trovare impreparato. “Sport Italia”riferisce di un incontro avuto dall’amministratore delegato Maurizio Scanavino con due pezzi da novanta della dirigenza sportiva tricolore: Frederic Massara del Milan e Cristiano Giuntoli del Napoli. Due professionisti di collaudata esperienza e altrettanto provata capacità di vedere lontano.

Massara sarebbe visto di buon occhio da Massimiliano Allegri che in questo modo rivivrebbe con lui i vecchi tempi della comune frequentazione del Pescara. Ma, al di là dell’amarcord, il placet del tecnico toscano è dettato da una buona conoscenza dell’attuale dirigente rossonero. E peraltro alla Juventus si starebbe persino pensando a una soluzione ibrida: largo a Massara e coabitazione con Cherubini che potrebbe a questo punto essere destinato ad altro incarico ma rimanere nella famiglia bianconera.

Scanavino si tiene però aperta anche la porta di Giuntoli che è sempre più prossimo a intonare il gaudemus con il Napoli figlio anche di sue felicissime intuizioni di mercato e che però ha un rapporto a onde anomale con il presidente Aurelio De Laurentiis. “Se l’arrivo di Massara non comporterebbe una rivoluzione totale- dice “Calciomercato.com”, quello di Giuntoli sì, il dirigente azzurro vorrebbe infatti il suo team di fiducia , eccezion fatta per Micheli e Mantovani, responsabili dello scouting del Napoli e considerati da De Laurentiis i veri fautori del tricolore”.