Juventus 2023-2024: tutti gli ingaggi della rosa

La Juventus chiude il proprio calciomercato con solamente due colpi in entrata e molte uscite, sfoltendo notevolmente il monte ingaggi e adottando una politica molto più sostenibile.

Dopo la travagliata stagione dell’anno scorso con le ripetute penalità afflitte alla società bianconera, unità alla mancata qualificazione in Champions League, la Juventus ha dovuto riorganizzare il proprio assetto societario adottando una politica mirata all’abbassamento del monte ingaggio e ad un rapporto cessione/acquisti molto più sostenibile.

Il calciomercato in entrata dei bianconeri si è focalizzato soprattutto sul riscatto dei prestiti di Locatelli, Milik e Kean, mentre gli unici due nuovi acquisti sono stati Weah e Facundo Gonzalez. In uscita, invece, con l’arrivo nel mese di luglio del nuovo Direttore Sportivo, Giuntoli, i bianconeri hanno iniziato ad alleggerire il monte ingaggi dai pesanti stipendi di Cuadrado, Bonucci e Di Maria, oltre a tutte le altre operazione di cessioni in prestito o a titolo definitivo come quelle di Kulusevski, Arthur, Zakaria, Rovella e Pellegrini che hanno continuato a completare l’obiettivo.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, infatti, il monte ingaggio della Juventus sarebbe sceso di a 71,1 milioni di euro netti all’anno, con un alleggerimento totale di 21 milioni di euro netti messo in atto in questa sessione di calciomercato.

Ecco tutti gli ingaggi della Juventus

Paul Pogba – 8 milioni netti

Adrien Rabiot – 7 milioni netti

Dusan Vlahovic – 7 milioni netti

Wojciech Szczesny – 6,5 milioni netti

Alex Sandro – 6 milioni netti

Gleison Bremer – 5 milioni netti

Federico Chiesa – 5 milioni netti

Danilo – 4 milioni netti

Daniele Rugani – 3,5 milioni netti

Arkadiusz Milik – 3,5 milioni netti

Manuel Locatelli – 3 milioni netti

Weston McKennie – 2,5 milioni netti

Filip Kostic – 2,5 milioni netti

Moise Kean – 2,5 milioni netti

Timothy Weah – 2 milioni netti

Mattia Perin – 1,5 milioni netti

Mattia De Sciglio – 1,5 milioni netti

Andrea Cambiaso – 1 milione netto

Federico Gatti – 1 milione netto

Nicolò Fagioli – 1 milione netto

Samuel Iling-Junior – 500mila euro netti

Carlo Pinsoglio – 300mila euro netti

Fabio Miretti – 300mila euro netti

TOTALE – 75,1 milioni netti