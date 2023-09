Juve, massima fedeltà al club bianconero | Festa grande dopo il doppio rinnovo

I bianconeri sono al lavoro per estendere il contratto di due giocatori ritenuti importanti da Massiliano Allegri.

Uno dei mantra di Massimiliano Allegri è di non sbagliare le partite a ridosso delle soste, per evitare di rimuginare troppo a lungo su un risultato negativo. I suoi ragazzi l’hanno ascoltato, imponendosi due reti a zero nella trasferta di Empoli e lasciandosi alle spalle il brutto pareggio casalingo contro il Bologna.

Il rendimento fuori casa aveva rappresentato uno dei problemi principali della Juventus 2022-23, come sottolineato dallo stesso tecnico toscano. La prima vittoria era arrivata soltanto alla quinta partita (vs il Torino) e, in generale, i bianconeri avevano conquistato soltanto 30 punti su 57 totali. Per adesso, due partite e altrettanti successi.

Adesso, però, è in arrivo il primo test stagionale, contro la Lazio. È ancora presto perché si inizino a studiare le contromosse per la squadra di Maurizio Sarri, perché mancano all’appello quattordici nazionali, ma la testa di quelli che sono rimasti alla Continassa è già rivolta per il big match del 16 settembre.

E se Allegri ha ragione quando afferma che Napoli, Milan e Inter si giocheranno lo scudetto, allora quello contro i biancocelesti rappresenta il primo scontro diretto per il quarto posto, l’ultimo a regalare l’accesso alla Champions League.

Rinnovo n.1

Tra coloro che si sono aggregati alle rispettive nazionali, c’è anche Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha giocato soltanto la gara di Udine, a causa di una botta rimediata in seguito ad uno scontro in allenamento, ma adesso sta bene e riprenderà normalmente il suo posto tra i pali quanto tornerà a Torino.

Nel frattempo, la dirigenza lavora per estendere ulteriormente il suo contratto, dopo il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2025 scattato qualche mese fa. L’obiettivo di Giuntoli e Manna è di convincerlo a firmare almeno fino al 2026 in modo da spalmare l’oneroso ingaggio (6.5 milioni netti) su più bilanci, gravando meno sull’attuale.

Rinnovo n.2

Se per il polacco le trattative devono ancora cominciare, per quanto riguarda il rinnovo di Federico Gatti è già tutto concordato. Secondo Tuttosport, il difensore italiano è pronto a rinnovare fino al 30 giugno 2028, ricevendo anche un ritocco dello stipendio che attualmente è di un milione a stagione.

Dopo aver trovato poco spazio nella prima parte della scorsa stagione, l’ex Frosinone è diventato uno dei punti fermi della difesa bianconera.