Juve-Atalanta, attenzione allo scambio: Gasperini ha detto si | Si chiude in pochi giorni

Si profila un affare tra le due società di Serie A. Il tecnico dei bergamaschi è favorevole e il tutto si può definire a breve.

Atalanta e Juventus sono state due squadre che, nelle ultime stagioni, si sono incrociate più volte e per diverse ragioni. Operazioni o affari di mercato, sfide importanti con in palio trofei e scontri ad alta quota in campionato.

Nel maggio 2021, per esempio, a Reggio Emilia si disputò una finale di Coppa Italia che alla fine vide prevalere la compagine bianconera, allora allenata da Andrea Pirlo. La Juve negò un successo ed un trofeo che per i bergamaschi sarebbe stato un po’ il coronamento di queste grandi stagioni ai vertici, ma senza alcun titolo portato a casa.

La stagione precedente, invece, vide una sfida che fu determinante per lo Scudetto. In quell’estate 2020, infatti, si riprese un campionato interrotto per tre mesi a causa del Covid e del conseguente lockdown. A luglio la Juve ospitò l’Atalanta a Torino ed il 2-2 finale, conquistato a fatica dai bianconeri, diede la possibilità, agli uomini allenati da Maurizio Sarri, di tenere a distanza in classifica proprio i nerazzurri e lanciarsi definitivamente verso il nono ed ultimo tricolore consecutivo.

Non solo sfide all’ultimo respiro. In queste stagioni ci sono stati diversi affari di mercato tra Atalanta e Juventus. Caldara, Romero, Kulusevski, Spinazzola, Demiral, solo per citarne alcuni. Tutti calciatori che sono passati dal bianconero al nerazzurro, o viceversa, a volte senza nemmeno vestire entrambe le casacche.

Juventus-Atalanta: affare in vista?

In questo calciomercato fatto di pochi soldi e diverse opportunità, le società sono sempre alla ricerca di affari che possano rafforzare le rose delle proprie squadre senza ingenti investimenti in denaro. Non fanno eccezione, a tal riguardo, nemmeno Juventus e Atalanta, nonostante rappresentino due delle sette squadre più importanti d’Italia.

Al momento sono in corso delle valutazioni che potrebbero portare ad uno scambio tra i due club in questione. Affare che, al momento, sembra convincere tutti, ma che deve entrare ancora nella sua fase più calda ed avanzata.

Ecco l’idea di scambio tra bianconeri e nerazzurri

Il possibile scambio di calciatori tra Atalanta e Juve riguarderebbe due esterni, due calciatori che ricoprono la stessa posizione in campo. Entrambe le compagini dovrebbero giocare con un 3-5-2 anche nelle prossima stagione. Ci sono due calciatori, però, che sembrano poter cambiare squadra nelle prossime settimane.

Si tratta di Cambiaso, esterno sinistro di proprietà della Juventus, lo scorso anno al Bologna, e Maehle, esterno danese che Gasperini impiega sia a sinistra (suo ruolo naturale) che a destra. Al momento l’ipotesi è quella di uno scambio di prestiti che potrebbe portare i due calciatori a fare il percorso inverso. Affare che può convenire ad entrambi gli allenatori e che potrebbe entrare nella fase calda a breve.