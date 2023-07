Jorginho torna in Serie A | Telefonata bollente: l’allenatore è pazzo di lui

A un lustro di distanza dall’ultima volta, Jorginho potrebbe ritrovare quella Serie A che lo ha messo in mostra. Una pazza telefonata.

Superate alcune difficoltà di tesseramento, fu l’Hellas Verona a forgiare uno dei migliori centrocampisti d’Europa, tanto importanti da spalancargli le porte della Nazionale.

Cresce nel settore giovanile scaligero Jorge Luiz Frello Filho, per amici e nemici sportivi, semplicemente Jorginho. Epica quell’esperienza, raccontata più volte: ai tempi della Beretti viveva in un antico monastero con altri compagni di squadra, con una “paghetta” di venti euro a settimana. A conti fatti un investimento clamoroso.

L’Hellas lo fa crescere sotto la sua ala protettiva e a diciassette anni gli regala l’esordio in prima squadra nella Coppa Italia Lega Pro. Dopo una breve parentesi in prestito al Sassuolo per il Torneo di Viareggio, l’italo brasiliano viene mandato a farsi le ossa alla Sambonifacese in Lega Pro. Un’esperienza che gli serve tantissimo a crescere.

Torna e si prende il Verona: diventa in un amen titolare inamovibile contribuisce alla promozione diretta in Serie A, dove debutta senza pagarne lo scotto, incanta. Il Napoli è il primo ad innamorarsene, portandolo alle Falde del Vesuvio nel 2014.

Bye Bye

In terra partenopea si completa, alzando trofei (vedi la Supercoppa e la Coppa Italia) convincendo perfino Sarri che aveva in mente Valdifiori come metronomo di centrocampo per il suo Napoli, diventando il giocatore con più palloni toccati nei cinque principali campionati europei. Impossibile tenerlo.

Nel 2018 il Chelsea lo strappa al campionato italiano per la spaventosa cifra di 60 milioni di euro circa, più 3 di bonus: con il club di Stamford Bridge vince tutte le competizioni europee, da protagonista in un lustro in Blues. Nella passata stagione il passaggio all’Arsenal.

Il richiamo italiano

Dura strapparlo alla Premier e in particolar modo a quell’Arsenal tornato competitivo (per poco non toglieva il campionato a Pep Guardiola) e capace di acquistare Declan Rice per oltre cento milioni di euro. Ma le vie del calciomercato sono infinite.

Maurizio Sarri, infatti, che in questo momento oltre l’allenatore sta facendo anche mercato visto che Fabiani deve essere ancora annunciato, avrebbe chiesto a Lotito proprio Jorginho, suo pupillo ai tempi del Chelsea. Trattativa per niente semplice, ma molto dipenderà dal giocatore. Che a 32 anni potrebbe decidere di tornare nel campionato che lo ha lanciato. Con Sarri, d’altronde, è diventato per anni uno dei migliori centrocampisti in circolazione.