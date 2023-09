Jorginho in Serie A: a gennaio è inevitabile | Primi contatti con il mister

Il centrocampista italo-brasiliano potrebbe aver concluso la sua esperienza in Premier e tornare in Italia a gennaio.

Una carriera costellata da grandi successi, ma anche da delusioni cocenti. Una carriera che lo ha visto scegliere di giocare per una Nazionale diversa rispetto a quella del Paese in cui è nato. Jorginho, infatti, è brasiliano a tutti gli effetti, ma ha scelto di giocare per l’Italia e con la maglia azzurra si è tolto la grande soddisfazione di vincere un Europeo.

Competizione continentale che nell’estate 2021 lo ha visto essere uno dei più amati tra i tifosi italiani anche per l’enorme contributo dato a quel successo targato Roberto Mancini. Di certo, però, Jorginho non si aspettava quello che sarebbe successo da lì a pochi mesi.

Due rigori sbagliati consecutivamente nelle due gare di qualificazione al Mondiale contro la Svizzera e il passo brevissimo dal passare per eroe nazionale ad essere considerato il principale colpevole dell’ennesima umiliazione e mancato accesso a Qatar 2022. La sua storia con la maglia azzurra non è finita lì, ma di certo si è chiuso un cerchio.

Così, come nell’estate del 2018 si era chiuso quello con la Serie A ed il campionato italiano. Maurizio Sarri se lo porta con sé al Chelsea e i londinesi sborsano circa 58 milioni di euro per comprarlo dal Napoli. Un’Europa League, vinta proprio con il tecnico toscano, ma soprattutto una Champions League, conquistata con Tuchel nel 2021, da protagonista.

Jorginho, esperienza all’Arsenal al capolinea?

La sua storia con il Chelsea si interrompe lo scorso inverno e, così, ne approfitta l’Arsenal che lo acquista per circa 12 milioni di euro. Jorginho continua a giocare da protagonista in Premier League. In estate all’Arsenal arriva Declan Rice e per lui lo spazio si riduce ulteriormente. Si parla di un suo possibile ritorno in Italia, ma un ingaggio di 6.5 milioni di euro frena quest’eventualità. Il suo contratto, però, scadrà nel giugno 2024 quando si libererà a zero e sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione.

Ora le circostanze possono accelerare il suo addio al club londinese. I soli 80′ giocati fin qui in stagione, e tutti da subentrante, ma soprattuto le offese ricevute dalla moglie sui social dopo l’errore che l’italo-brasiliano ha commesso contro il Tottenham ed è costato ai Gunners il pareggio, fanno riflettere il calciatore. Questo il messaggio inviato alla moglie: “Vattene dall’Arsenal e digli di tornare in Brasile o in Italia, non è il benvenuto all’Arsenal. Giuro che se indossa di nuovo una maglia dell’arsenal… Siete tifosi del Chelsea, non vogliamo Jorginho all’Arsenal: la famiglia Jorginho è feccia”.

Jorginho, in Italia già a gennaio?

Un messaggio grave che, unito al poco spazio che il calciatore sta trovando in questa stagione, come detto, può contribuire alla sua partenza. La sua nuova destinazione, già a gennaio, potrebbe essere proprio l’Italia.

In prima fila per riprenderselo ci sarebbe la Lazio del suo vecchio Maestro, Maurizio Sarri. Il club biancoceleste ci ha pensato già durante quest’estate 2023, ma i costi dell’operazione (cartellino e ingaggio) hanno bloccato sul nascere qualsiasi velleità. Ora, con prezzi sicuramente più in linea con la politica societaria, potrebbe riprovarci durante la prossima sessione invernale di calciomercato.