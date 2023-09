Jonathan David nel 2024: strategia segreta in Serie A

Il contratto dell’attaccante del Lille è in scadenza nel 2025, motivo per cui la prossima estate il club italiano tenterà la mossa.

Quando si parla della nuova leva di giovani talenti che potrebbero diventare dei campioni, il profilo di Jonathan David è uno di quelli che compare più frequentemente. Le prestazioni dell’attaccante canadese, classe 2000, stanno diventando sempre più importanti per immaginare che, presto, qualcuno non decida di puntarci seriamente.

A Lille sono stati più bravi e rapidi di altri, quando tre anni hanno deciso di investire una somma importante – 30 milioni di euro – per lo smilzo ventenne che giocava nel campionato belga. I soldi in quel momento non erano un problema, dal momento che il club francese aveva appena venduto Victor Osimhen al Napoli per quasi il triplo, ma stiamo pur sempre parlando di una realtà che negli ultimi dieci anni ha fatturato in totale 712 milioni di euro.

Il suo immediato impatto, però, giustifica la cifra investita. Nella prima stagione in Ligue è il secondo miglior marcatore della squadra con 13 reti – Burak Yilmaz primo con 16 – e aiuta la squadra a conquistare il quarto Hexagoal della sua storia, mettendo un freno allo strapotere del Paris Saint-Germain.

La crescita è vertiginosa. L’anno successivo mette a segno 19 gol in tutte le competizioni, nella passata stagione 26, di cui 24 in campionato. Solo Mbappé con 29 e Lacazette con 27 ne hanno segnati di più.

Il prossimo mercato

Già quest’estate il suo nome è stato accostato a tutti quei club importanti alla disperata ricerca di un attaccante, ma alla fine nessuno se l’è sentita di accontentare la richiesta del Lille di 60 milioni. Per adesso.

La situazione, però, potrebbe cambiare l’estate prossima, quando il suo contratto si avvicinerà ulteriormente alla scadenza e i francesi dovranno, per forza di cose, rinegoziare i propri termini. Il contratto di David scade, infatti, il 30 giugno 2025 e all’orizzonte non è previsto nessuno rinnovo.

Dall’Italia

Una delle squadre che perseguirà il giocatore nella prossima sessione estiva di mercato è il Milan. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui i rossoneri sarebbero alla ricerca di una prima punta importante per l’anno venturo.

Olivier Giroud compirà a breve 37 anni e, per quanto il suo rendimento sia ancora alto, non potrà essere ancora a lungo il titolare di una squadra che ha come obiettivo quello di competere su tre fronti.