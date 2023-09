Joao Pedro, l’ex Cagliari torna in Italia | Super acquisto per la lotta Scudetto

Dopo la grande esperienza a Cagliari e quella sfortunata in Turchia, il bomber italo-brasiliano potrebbe tornare in Serie A.

Un anno e mezzo fa si parlava ripetutamente di lui come un possibile nuovo bomber della Nazionale Italiana di Roberto Mancini grazie al permesso ottenuto dalla Fifa di poter essere convocato e schierato con gli Azzurri. Il 24 marzo 2022 debutta, da trentenne, con l’Italia contro la Macedonia del Nord, in quella maledetta sfida che ci è costata il Mondiale in Qatar.

Da lì in poi, però, la carriera di Joao Pedro ha intrapreso un’inesorabile parabola discendente. Circa due mesi dopo l’esordio in Nazionale, infatti, retrocede con il Cagliari in Serie B e per lui è un duro colpo. Diventato capitano dei sardi dopo otto stagioni di militanza, 255 match giocati e ben 84 gol, Joao ormai è un cagliaritano d’adozione e ha il rossoblu come seconda pelle.

Nell’estate 2022, però, viene acquistato dal Fenerbahce per 5 milioni di euro più 1.5 di bonus ed è costretto ad emigrare in Turchia. Le cose non vanno per il meglio e Joao gioca soltanto dieci partite, segnando un solo gol, più uno in Europa League, durante la prima parte di stagione.

Poi, l’infortunio e il campo che manca per tanto tempo. L’esperienza di Joao Pedro in Turchia, alla fine dei conti, è tutta da dimenticare e si conclude con appena cinque reti in ventotto partite ufficiali, contando tutte le competizioni.

Joao Pedro, dal Gremio in Italia?

Il 3 agosto 2023, dopo una sola stagione in Turchia, passa in prestito con diritto di riscatto al Grêmio fino al 30 giugno 2024. La sua esperienza in quella che è la sua Nazione d’origine è appena cominciata e conta una sola apparizione ufficiale.

Non sappiamo se la carriera di Joao Pedro ricomincerà da dove si era interrotta poco più di un anno fa a Cagliari, ma di certo c’è che, ad appena 31 anni, l’italo-brasiliano, se è in forma può ancora dire la sua in un calcio di un certo livello.

Joao Pedro, ecco le possibili destinazioni

Ancora presto, quindi, per parlare di una nuova esperienza per l’ex bomber del Cagliari, ma ci sono diverse squadre, nella nostra Serie A, che potrebbero pensare a lui come bomber di scorta o attaccante, che conosce alla perfezione il nostro campionato, buono per ogni evenienza.

Lazio, Napoli e Milan sarebbero una possibile destinazione per Joao Pedro già da gennaio. Castellanos, Simeone e Jovic sono da valutare e, se non avranno dato le risposte sperate dai loro allenatori, potrebbero essere ceduti già nella prossima finestra di mercato. Ecco che, viste le tante competizioni che queste squadre si trovano ad affrontare, l’ex Cagliari potrebbe essere uno dei candidati come rinforzo invernale.