La Juventus segue da vicino il giovane attaccante dell’Atletico Madrid Joao Felix. Per il suo acquisto servirà sicuramente un grosso sacrificio.

La squadra di Andrea Pirlo è incompleta. Serve al più presto un attaccante di livello che possa garantire un certo numero di reti. Uno è stato individuato dalla dirigenza, con Paratici e Nedved che sarebbero pronti ad acquistarlo.

Il suo nome è Joao Felix, della stessa nazione di Cristiano Ronaldo ed è sicuramente un calciatore destinato a far parte delle rose più forti nel futuro.

Il portoghese è cresciuto nella propria nazione di nascita. Prima è stato nelle giovanili del Porto, per poi esplodere con la maglia dei rivali del Benfica. Con quest’ultimo club ha realizzato 15 reti in 26 partite giocate.

Lo scorso anno è passato nelle fila dell’Atletico Madrid, dove fino ad ora ha totalizzato 11 reti in 37 partite disputate.

Il portoghese può fare da prima o seconda punta. Inoltre si distingue per la sua abilità le dribbling. L’unica difficoltà da superare, un vero e proprio neo è il prezzo. Ben 120 milioni chiederebbe il club biancorosso per cedere il suo pupillo. Non è una cifra proprio comoda, la quale chiederà un importante sacrificio e una strategia perfetta.

