Jannik Sinner – Galan a Cincinnati Diretta Live e dove vedere il match

E’ arrivato il momento dell’attesissimo rientro in campo del numero 1 mondiale Jannik Sinner che oggi a Cincinnati sfiderà Elahi Galan.

Dopo la straordinaria vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner si prepara a difendere il suo titolo al Cincinnati Open 2025, un prestigioso torneo ATP Masters 1000. Il suo rientro, dopo un lungo periodo di riposo per ritrovare forma fisica e mentale è atteso con grande curiosità.

Il Western & Southern Open di Cincinnati, settimo Masters 1000 della stagione, è uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP. Sulle sue superfici veloci si sono scritte pagine storiche del tennis: da Mats Wilander a Pete Sampras, da Andre Agassi a Roger Federer, fino a Novak Djokovic e, più recentemente, Jannik Sinner.

Jannik Sinner al Cincinnati Open 2025: orario, avversario, dove vederla

Data: Sabato 9 agosto 2025

Orario (ora italiana): dalle ore 21:00 circa

Avversario di secondo turno: Daniel Elahi Galán (Colombia)

Dove guardare: Sky Sport, NOW, Sky Go

Contesto: Sinner è campione in carica, numero 1 del ranking

Premi: 1.124.380 $ + 1000 punti ATP in palio

Il torneo Masters 1000 di Cincinnati si svolge dal 7 al 18 agosto 2025 presso il Lindner Family Tennis Center di Mason, Ohio.

Jannik Sinner esordirà direttamente al secondo turno, sabato 9 agosto, come terzo match in programma sul campo centrale: l’incontro non inizierà prima delle 21:00 circa (ora italiana).

Dove vedere il match Sinner-Galan in Diretta TV e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Elahi Galan sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport su Sky Sport 1. In diretta streaming il match Sinner-Galan sarà disponibile sulle piattaforme NOW e Sky Go.

Sinner a Cincinnati: alla caccia di una doppietta che manca da dieci anni

Quest’anno l’altoatesino arriva in Ohio da campione in carica e con un obiettivo chiaro: diventare il primo tennista, dopo dieci anni, a confermarsi vincitore in questo torneo.

L’ultima doppietta risale infatti al dominio di Djokovic del 2014, e da allora nessun campione è riuscito a ripetersi.

Sinner, testa di serie e numero uno al mondo, esordirà direttamente al secondo turno contro contro Galan. La condizione fisica e la solidità mentale con cui si presenterà sul cemento americano lo rendono il grande favorito per il titolo, con la possibilità di eguagliare – e in alcune statistiche persino superare – i traguardi del “Maestro” Djokovic.

Un successo a Cincinnati non significherebbe solo consolidare la leadership nel ranking ATP, ma anche lanciare un segnale forte in vista dello US Open, l’ultimo Slam dell’anno, confermando Sinner come il punto di riferimento assoluto del tennis mondiale.

Chi è l’avversario di Sinner Daniel Elahi Galán

Il n° 1 del mondo sfida al secondo turno il colombiano Daniel Elahi Galán, numero 134 del ranking ATP, proveniente dal tabellone delle qualificazioni. I due si sono già incontrati due volte e Sinner ha vinto entrambe le sfide, l’ultima giocata agli ottavi di Wimbledon 2023.

Sinner e Galan si affronteranno per la terza volta in carriera.

Il tennista italiano si è imposto la prima volta nel 2021 in Coppa Davis con il punteggio di 7-5, 6-0.

Poi ai sedicesimi di finale di Wimbledon nel 2023 Sinner vinse in 3 set con il punteggio di 7-6(4), 6-4, 6-3.

Voce Dettagli Torneo Cincinnati Open 2025 – Masters 1000 Superficie Cemento veloce outdoor Esordio di Sinner Dal secondo turno, weekend di apertura Fascia oraria Serale italiana, orari soggetti a order of play Dove vedere Pay TV tennis e app ufficiali in streaming Punti ranking Vittoria 1000, finalista 600, semifinali 360 Montepremi Distribuzione crescente a ogni turno Focus tattico Prima e risposta aggressive, gestione tie-break

Come arriva Jannik Sinner a Cincinnati

Sinner affronta Cincinnati da campione in carica e da numero 1 del mondo, pronto a riaffermarsi dopo il grande successo a Wimbledon. Il breve intervallo tra i tornei ATP e la gestione del carico fisico saranno determinanti nel suo percorso.

Il torneo è uno dei sette Masters 1000 della stagione e vede al via big come Alcaraz, Zverev, Fritz e Djokovic. Tra i premi in palio, il vincitore riceverà 1.124.380 $ e 1000 punti ATP.