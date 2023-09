Italiano lo esclude dalla lista: disastro a Firenze | Se ne va in Arabia Saudita

La sua avventura in maglia viola è durata poco: le due parti scelgono di separarsi immediatamente (per adesso).

La parola chiave per questa sosta è stata pronunciata da Vincenzo Italiano: «Archiviamo». La Fiorentina travolta a San Siro dal ciclone-Inter è stata troppo passiva, disordinata e spaesata per rappresentare il valore reale della squadra, dunque cercare di voltare semplicemente pagina potrebbe essere l’approccio migliore.

Quattro punti raccolti nelle prime tre giornate, un bottino non entusiasmante, ma che passano in secondo piano rispetto al primo obiettivo, centrato, del tour de force d’agosto: la qualificazione ai gironi di Conference League. Il doppio confronto con il Rapid Vienna è stato più duro del previsto e soltanto un rigore allo scadere di Nico Gonzalez ha permesso ai viola di staccare il pass per l’urna di Monaco.

La Fiorentina ha costruito una rosa per cercare di trarre il massimo da tutte e tre le competizioni alle quali partecipa, magari cercando di agguantare quel trofeo – sfuggito in due occasioni nella scorsa stagione – che a Firenze manca da ventidue anni.

La sessione di mercato è stata intensa, soprattutto per la situazione Amrabat, risoltasi soltanto poche ore prima della deadline. Pradè aveva giocato d’anticipo tesserando Arthur Melo della Juventus in prestito con diritto di riscatto, ma la perdita del marocchino – uno di migliori centrocampisti della Serie A – non sarà facile da metabolizzare.

Addio

Il nuovo mediano del Manchester United non è stata l’unica cessione, lo hanno seguito anche Igor, Jovic, Arthur Cabral, Maleh, Zurkowski e Terzic, per un incasso totale di oltre 80 milioni di euro (dando per scontato il riscatto di Amrabat). La lista di cessioni della Fiorentina non è finita qui, però, perché un altro giocatore ha lasciato il capoluogo toscano nelle ultime ore.

Si tratta di Abdelhamid Sabiri, che in pratica è rimasto al Viola Park giusto il tempo di un caffè, senza neanche mai esordire. Il trequartista, che nella giornata di lunedì era stato escluso anche dalla lista UEFA, è stato ceduto in prestito oneroso a 100 mila euro con diritto di riscatto a 3 milioni.

In&out

La Fiorentina l’aveva acquistato dalla Sampdoria l’ultimo giorno della scorsa sessione invernale, investendo in totale circa 3 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma lasciandolo alla Sampdoria per i restanti sei mesi del campionato.

Presentato nel nuovo centro sportivo ad inizio luglio, avrebbe dovuto garantire maggiore qualità sulla trequarti in uscita dalla panchina, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, i rapporti con la società sono naufragati molto velocemente. Ecco spiegata la decisione della separazione immediata.