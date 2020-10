Italia Under 21: i convocati del ct Nicolato per Irlanda e Islanda

La Nazionale Under 21 è pronta a tornare in campo per proseguire il proprio percorso di avvicinamento ai prossimi Europei di categoria che si terranno in Ungheria e Slovenia dal marzo al giugno 2021. Gli uomini di Nicolato rivestono il ruolo di assoluti favoriti del girone A, dove distano appena tre punti dall’Irlanda, ma con una gara disputata in meno. Saranno proprio i “verdi” allenati da Stephen Kenny uno degli avversari di Scamacca e compagni. Gli irlandesi sono squadra molto temibile come dimostra il pesante 4-1 inflitto alla Svezia in trasferta dopo che gli scandinavi avevano umiliato i nostri con un perentorio 3-0 qualche giorno prima.

Entrambe le sfide contro Irlanda e Islanda andranno prese con le “pinze” per non rischiare di commettere errori fatali in ottica qualificazione. Anche per questo Nicolato ha chiamato a rapporto i suoi uomini migliori: ci sono i vari Plizzari, Tonali, Zanellato, Sottil, Scamacca, Cutrone, ma tra loro spicca la prima chiamata per Gianluca Frabotta, terzino di scorta della Juventus nella quale sta cercando di crescere e mettersi in mostra.

Paolo Nicolato, CT Under 21

Under 21: la lista dei convocati diramata da Nicolato

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Plizzari (Reggina), Alessandro Russo (Virtus Entella);

Difensori: Claud Adjapong (Lecce), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Pescara), Nicolò Casale (Hellas Verona), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Marco Sala (Spal), Marco Varnier (Pisa);

Centrocampisti: Andrea Colpani (Monza), Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Samuele Ricci (Empoli), Sandro Tonali (Milan), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari).

