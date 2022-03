Ipotesi ripescaggio Italia al Mondiale in Qatar: quante possibilità ci sono

In queste ultime ore si parla di una possibile esclusione dell’Iran dal Mondiale in Qatar 2022 e di un eventuale ripescaggio dell’Italia. Ma cosa c’è di vero? Sarebbe una cosa possibile?

La Nazionale di Mancini, dopo la sconfitta nella semifinale dei playoff contro la Macedonia del Nord, è rimasta ufficialmente fuori dalla Coppa del Mondo del Quatar 2022.

L’esultanza dei giocatori durante la vittoria contro la Turchia

Non tutto è perduto dato che l’Iran è nel mirino della Fifa per aver impedito a 2000 tifose regolarmente paganti di entrare allo Stadio di Mashhad per assistere al match contro il Libano.

Un ritorno al passato. La stessa Fifa, nel settembre del 2019, lanciò un ultimatum all’Iran, minacciando una sua possibile esclusione dalle competizioni internazionali se non si fossero presi provvedimenti riguardo alla presenza delle donne negli stadi.

Ma nonostante questo le cose non sono cambiate e alle donne, nonostante l’acquisto del biglietto, è stato impedito di assistere alla partita valida per le qualificazioni per i Mondiali in Qatar 2022

Chi decide sul ripescaggio e quante possibilità ci sono?

L’esclusione dell’Iran (Nazionale già qualificata al Mondiale in Qatar) è possibile solo in caso di sospensione o espulsione della sua Federazione calcistica direttamente della FIFA.

Nel caso in cui avvenga veramente questa esclusione, non ci sono criteri per il ripescaggio di una Nazionale non qualificata per la Coppa del Mondo: secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del regolamento, la FIFA (in caso di ritiro o esclusione dalla competizione) deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario. «Stiamo ascoltando notizie preoccupanti dalla FIFA e dalla Confederazione calcistica asiatica», ha scritto su Twitter il membro del consiglio di amministrazione della Federcalcio iraniana, Mehrdad Seradschi.

Nelle ultime ore stanno circolando indiscrezioni circa la possibilità che gli Azzurri – o un’altra Nazionale rimasta esclusa dalla competizione – possano essere ripescati in caso di esclusione dell’Iran dalla fase finale della manifestazione. Un’ipotesi che in linea puramente teorica può essere considerata Al momento però, per i betting analyst di Sisal le probabilità di vedere gli Azzurri di Mancini in Qatar appaiono davvero basse. Come riporta agipronews, è quotato a 100 il ripescaggio dell’Italia, che resterebbe dunque fuori dal Mondiale per la seconda volta di fila dopo l’eliminazione ai playoff nel 2017.

La posizione della FIFA: un richiamo all’Iran, ma nessuna esclusione

Questa la posizione assunta proprio oggi dalla FIFA: “Sono stati compiuti progressi storici come quando nell’ottobre 2019 migliaia di donne sono state ammesse allo stadio per la prima volta in 40 anni – recita la nota del massimo organo mondiale del calcio -. E più recentemente quando alcune donne sono state nuovamente ammesse alla partita di qualificazione alla Coppa del Mondo a Teheran a gennaio”. La Fifa si è limitata a ricordare alla Federazione calcio dell’Iran che “si aspetta che ciò continui”. E al Consiglio Fifa non si è neanche parlato di Iran. Dunque si è trattato di un mero richiamo, non di un’esclusione dell’Iran: le possibilità di partecipazione dell’Italia ai Mondiali restano alquanto remote.