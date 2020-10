Italia: i convocati di Mancini per le sfide a Moldavia, Polonia e Olanda

Tempo di Nazionale, impegnata la prossima settimana nelle sfide di Nations League contro Polonia e Olanda e nell’amichevole contro la Moldavia che fungerà da “antipasto”. C’è un primo posto da conquistare nel gruppo 1 dopo i quattro punti racimolati con Bosnia e Olanda. I ragazzi del “Mancio” dimostrano sempre ottimi segnali di crescita, nonostante alcuni passaggi a vuoto dovuti anche a un’età media piuttosto bassa. Sintomo di un movimento che sta tornando a crescere e che sforna via via giovani di talento.

Lo dimostra il fatto che lo stesso Mancini si impegna spesso a cambiare uomini anche per far saggiare a tutti l’importanza della maglia azzurra e testare l’affidabilità di alcuni ragazzi emergenti. Tra questi spicca il portiere del Verona, Marco Silvestri, alla prima vera convocazione in maglia “azzurra” e già protagonista di un’ottima annata lo scorso anno agli ordini di Ivan Juric. Oltre ai confermati Caputo e Kean, ci sono poi alcuni ritorni eccellenti tra cui quello di Berardi, assente dal marzo del 2018, e autore di un ottimo inizio stagionale con il Sassuolo. Chiamato a difendere i nostri colori anche l’ex Juventus Angelo Ogbonna, mentre si sono (ri)meritati una chance anche Manuel Lazzari, vero e proprio metronomo di fascia della Lazio di Simone Inzaghi e Stephan El Shaarawy, preso in considerazione nonostante l'”esilio volontario” in Cina. Spicca, in ultimo, l’assenza di giocatori del Napoli, non convocati a scopi precauzionali dopo il “caso Covid” che ha coinvolto loro e il Genoa.

Italia: i convocati di Mancini per le prossime gare di Nations League

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Verona), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

