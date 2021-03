Italia: Chiellini, Caputo e Berardi saltano Bulgaria e Lituania

Italia Chiellini infortunio. Roberto Mancini perde ancora altri tasselli nella sua Italia. Oltre a Bryan Cristante e Moise Kean che si sono infortunati la settimana scorsa, altri tre giocatori dovranno dare forfait nei prossimi match di qualificazione per Qatar 2022. Si tratta di Giorgio Chiellini, Domenico Berardi e Ciccio Caputo che lasceranno il ritiro e salteranno le due trasferte contro Bulgaria e Lituania.

Non si placa l’emergenza indisponibili nell’Italia. Bryan Cristante e Moise Kean erano stati i primi a lasciare la sede di Coverciano per alcune noie muscolari. Adesso, Roberto Mancini dovrà tenere conto di altre tre assenze in nazionale. Quella del difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, e dei due attaccanti del Sassuolo, Domenico Berardi e Ciccio Caputo.

I tre giocatori, a breve, lasceranno il ritiro e ritorneranno nei club di appartenenza e non partiranno per la trasferta di Sofia con i propri compagni. Perdite abbastanza ingenti per il CT visto che Berardi aveva sbloccato il match contro l’Irlanda del Nord. Anche Chiellini aveva giocato titolare contro gli irlandesi mentre Caputo era in tribuna.

Italia Chiellini infortunio, le condizioni

Il difensore bianconero ha accusato degli affaticamenti muscolari. Mancini, a scopo precauzionale, ha deciso di mandarlo via per non peggiorare ulteriormente la situazione. Per quanto riguarda Caputo, invece, sono ritornati i problemi per pubalgia di cui aveva sofferto nei mesi scorsi. Anche Berardi non è al top della condizione.

L’attaccante neroverde, per via di alcune botte prese nel match scorso, era piuttosto dolorante e non avrebbe giocato contro la Bulgaria e, successivamente, contro la Lituania. Dopo l’indisponibilità dei tre giocatori, Mancini dovrà inventarsi una nuova formazione nel prossimo match di domenica contro la squadra di Jasen Petrov.

