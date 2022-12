Italia caput mundi: Perugia e Conegliano sul Tetto del Mondo

I due titoli intercontinentali conquistati dalle due corazzate italiane chiudono un anno solare straordinario per la pallavolo tricolore. Dal Mondiale azzurro maschile ai trionfi per club, la cavalcata straordinaria in pillole del volley italiano tra Nazionale e Club.

Serviva una ciliegina sulla torta ideale per chiudere questo 2022 che, a livello di trionfi, resterà negli annali del movimento pallavolistico azzurro. Dopo gli undici trionfi su quattordici finali disputate dall’Italia della pallavolo sia maschile che femminile, in ogni ordine e grado di età e categoria, sono arrivati i due trionfi per club a livello mondiale.

Simone Giannelli,26 anni, festeggia con tutto lo staff la vittoria di Perugia al Mondiale per Club, vinto per la prima volta dalla società umbra del patron Sirci.

Il primo ad arrivare, è stato quello maschile conquistato da Perugia nella finale tutta italiana con Trento che si è disputata a Betim. Il 3-1 inflitto dalla corazzata umbra su quella trentina, che ha issato i Block Devils sul trono del Pianeta per la prima volta nella sua storia, ha anche certificato la doppietta a livello maschile, alla quale ha fatto seguito il trionfo di Conegliano nella finale femminile.

Le ragazze dell’Imoco Volley Conegliano festeggiano raggianti la conquista del secondo Mondiale per Club della loro storia tre anni dopo la finale di Siaoxing e dopo aver già conquistato la Supercoppa Italiana lo scorso 26 novembre.

Le Pantere, capoliste in campionato, hanno messo in scena un autentico show battendo la corazzata turca del Vakifbank Istanbul dell’ex Egonu, trasferitasi quest’estate in riva al Bosforo nello scambio che ha portato in Veneto l’opposto svedese Isabelle “Bella” Haak.

Il 3-1 inscenato dalle gialloblù di Santarelli (che si è forgiato del suo secondo titolo mondiale personale dopo quello vinto alla guida della nazionale serba lo scorso ottobre), ha permesso a Conegliano di salire sul trono del Pianeta per la seconda volta nella sua storia e ha confermato la grande competitività della società veneta nonostante le importanti cessioni messe in atto la scorsa estate.

Ma quando e dove è partita questa lunga scia di trionfi che è arrivata fino alle soglie del Natale? Per scoprirlo bisogna tornare alla scorsa estate, dove è partito un autentico dominio azzurro culminato con le vittorie intercontinentali a livello societario.

Dal 19 luglio all’11 settembre: il poker di vittorie e il quarto mondiale azzurro

Il 19 luglio è la data che più di tutte resterà impressa negli annali del volley del Bel Paese. Infatti, quel giorno si disputano ben quattro finali in quattro categorie diverse: la finale della VNL femminile, quella dell’Europeo under 19 maschile, quella dell’under 21 femminile e quella dell’under 22 maschile. Come in un incredibile e leggendario richiamo da una parte all’altra dell’Europa, tutte e quattro le Nazionali impegnate vincono i loro incontri, centrando un en plein leggendario che consegnerà gli azzurri all’immortalità sportiva.

Ma il piatto forte deve ancora essere servito. 11 settembre 2022, Katowice: nella finale dei mondiali tra Italia e Polonia, la nazionale di De Giorgi batte 3-1 i padroni di casa nonché campioni iridati in carica a caccia del tris iridato consecutivo (che fino a quel momento era riuscito solo al Brasile tra il 2002 e il 2010 e proprio all’Italia della generazione di fenomeni tra il 1990 e il 1998), e centra il proprio quarto titolo mondiale ventiquattro anni dopo il già citato 1998 e il tris iridato consecutivo.

Ma, presi dalla smania e dall’estasi di vittorie, i pallavolisti azzurri non si accontentano e vogliono chiudere l’anno solare in gloria.

Dicembre 2022: Perugia e Conegliano chiudono il cerchio

Le settimane precedenti al Natale sono tradizionalmente i periodi riservati ai mondiali per club maschile e femminile e l’Italia si presenta vogliosa di riprendersi quei titoli che le erano stati strappati l’anno precedente dal Sada Cruzeiro e dal Vakifbank Istanbul.

L’occasione si presenta già il 12 dicembre, nella finale tutta italiana tra Perugia e Trento, approdate in finale dopo aver battuto i rispettivi padroni di casa del Sada Cruzeiro e del Minas. Già certa come nazione di riportare in patria il titolo, l’Italia assiste alla vittoria di Perugia sui connazionali di Trento, che porta gli umbri sul Tetto del Mondo per la prima volta della sua storia e alla doppietta azzurra iridata sui primi due gradini del podio.

Ieri, in un’ideale chiusura del cerchio, Conegliano realizza la doppietta maschile-femminile battendo le padrone di casa e campionesse iridate in carica del Vakifbank Istanbul per 3-1 nella finale disputata ad Antalya, salendo sul Trono globale per la seconda volta della sua storia e, soprattutto, riprendendosi quello scettro che le era stato strappato l’anno prima al tie break dalle stesse turche, che le avevano tolto anche il titolo di campione d’Europa in carica nella finale dello scorso maggio, vinta per 3-1 dalle anatoliche.

Due vittorie che hanno chiuso in maniera ideale un cerchio che si è aperto quest’estate e che ha certificato l’ottimo stato di salute dell’Italia nel volley, grazie ai numerosi investimenti a livello federale e finanche societario che hanno portato a questa miriade di successi tricolori in lungo e in largo.

L’Italia, quest’anno, è la padrona assoluta del mondo nel volley. Il calcio può e deve solo che imparare se vuole tornare ad essere competitivo.