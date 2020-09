Italia-Bosnia, diretta tv-streaming e probabili formazioni 4-9-2020

Italia-Bosnia, diretta tv-streaming e probabili formazioni: si gioca all’Artemio Franchi di Firenze la prima gara di Nations League

L’Italia di Mancini è pronta a ripartire. Questa sera gli azzurri affronteranno la Bosnia nella prima giornata della Lega A di Nations League, il torneo organizzato con cadenza biennale dalla Uefa. Un buon impegno per i nostri ragazzi che possono così ricominciare a prendere subito confidenza con il campo e prepararsi al meglio per l’inizio della prossima stagione, ormai alle porte. Ci sarà da valutare la condizione di molti, così come la possibilità per Mancini di vedere all’opera diversi giovani da lui chiamati in sede di convocazione. Desta curiosità, nel parco attaccanti, la presenza di Ciccio Caputo, centravanti rivelazione dello scorso campionato, ora in forza al Sassuolo. Andiamo a scoprire qualche informazione in più riguardo il match di stasera.

Italia-Bosnia: le ultime sulle formazioni

Mancini, come detto, ha davvero l’imbarazzo della scelta. Il CT azzurro ha integrato diversi giovani nella rosa a disposizione stasera e non è da escludere che possa optare per qualche sorpresa dal primo minuto, soprattutto a centrocampo dove Zaniolo potrebbe agire mezzala. In porta, questa non è una novità, dovrebbe giocare Donnarumma, con davanti a sè la difesa a quattro formata da Florenzi, che torna in campo dal primo minuto, Bonucci, Chiellini e Biraghi; a centrocampo, come detto, Zaniolo potrebbe agire da interno sinistro, con Barella suo opposto e Jorginho in cabina di regia; in attacco spazio a Insigne e Chiesa sugli esterni, con Belotti favorito per il ruolo di punta su Immobile.

La Bosnia sconta l’assenza pesante di Miralem Pjanic, ma si presenta alla sfida di oggi forte dell’esperienza di uomini come Dzeko e Kolasinac, ormai ampiamente affermati a livello internazionale. Proprio il capitano della Bosnia e della Roma ha espresso un misto di eccitazione e rammarico per la condizione con la quale si arriva a questa gara: entrambe le squadre non saranno ovviamente al top della forma, ma ci aspetta comunque una gara emozionante e ricca di qualità da ambo le parti.

Italia-Bosnia, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Zaniolo; Insigne, Belotti, Chiesa. Allenatore: Mancini.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Civic, Kovacevic, Bickacic, Kolasinac; Besic, Sabanadzovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic. Allenatore: Prosineki.

Streaming e diretta tv Italia-Bosnia

La gara Italia-Bosnia, valevole per la prima giornata di Nations League, sarà trasmessa stasera su Rai uno a partire dalle ore 20:45. Lo streaming sarà invece disponibile su Rai Play.

Italia-Bosnia: precedenti e statistiche

Sono tre i precedenti tra Bosnia e Italia, due in gare ufficiali. Questi ultimi risalgono all’anno scorso, nell’ambito delle qualificazioni ai prossimi campionati Europei, quando gli azzurri si imposero in entrambe le sfide del gruppo J, vincendo 2-1 in casa e 0-3 in trasferta. La prima gara tra queste due nazionali, datato novembre ’96, vide i balcanici vincere con il risultato 2-1.

