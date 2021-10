Italia-Belgio dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 10-10-2021

Dove vedere Italia-Belgio in diretta tv e streaming, UEFA Nations League 2021: la gara sarà trasmessa in diretta su Rai uno e in streaming su Rai Play.

C’è un terzo posto da conquistare: Italia-Belgio, gara valevole per la Nations League 2021, mette in palio la magra consolazione di un terzo posto, ma è comunque una partita da vincere contro una squadra attualmente ai vertici del ranking FIFA.

Il Belgio di Hazard e De Bruyne ha difatti dato filo da torcere alla Francia campione del mondo, costretta a una rimonta dopo aver chiuso il primo tempo sotto 2-0. Squadra ricca di qualità tecnica quella di Martinez, che può vantare una certa completezza in ogni reparto.

La difesa, comandata da Courtois, ha messo in evidenza un Denayer insuperabile. Il centrale del Lione, soprattutto nel primo tempo, ha neutralizzato gli attaccanti transalpini, contenendo ottimamente Karim Benzema. A centrocampo, la corsa di Castagne si è rivelata essenziale per gli attacchi fiamminghi che, oltre al già citato De Bruyne a cucire il gioco, ha in Romelu Lukaku uno dei migliori centravanti al mondo, seppur apparso un po’ in disarmo contro la squadra d’Oltralpe.

Ciononostante, i “Diavoli Rossi” potrebbero optare per un corposo turnover, anche se i nomi dalla panchina, Saelemakers e Bathsuayi in primis, non sono da sottovalutare.

Il potenziale della squadra belga deve mettere in allarme l’undici di Mancini, uscito comunque con non poco rammarico dalla sfida contro la Spagna.

Pur avendo subito il palleggio iberico, gli “azzurri” hanno dimostrato grande carattere, riuscendo a rimontare sul 2-1 nonostante fossero rimasti in inferiorità numerica. Mancini si affida soprattutto all’estro e alla grinta di Federico Chiesa, il vero top player dell’attacco azzurro, che dopo il suo approdo alla Juventus ha messo in mostra una crescita esponenziale, arrivando ad essere un giocatore più completo sia tecnicamente che tatticamente.

L’ex Fiorentina è stato tra i maggiori protagonisti della sfida alle “Furie Rosse”, segnando il gol del 2-1 illusorio. Toccherà ancora a lui guidare l’attacco azzurro verso la conquista del gradino più basso del podio.

Come vedere Italia-Belgioin Diretta TV e Streaming Live

Partita: Italia-Belgio

Italia-Belgio Data: 10 ottobre 2021

10 ottobre 2021 Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Sport e Rai Play

La gara Belgio-Italia, valevole per il terzo/quarto posto della Nations League 2021, sarà visibile in diretta televisiva su Rai Uno. Lo streaming è assicurato attraverso il servizio Rai play, accessibile da PC e dai dispositivi mobili.

Dove ascoltare Italia-Belgio in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Italia-Belgio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

I telecronisti di Italia-Belgio

La telecronaca di Italia-Belgio sarà affidata alle voci di Alberto Rimedio (commento) e Antonio Di Gennaro (spalla tecnica). Una coppia rodata per una grande serata di calcio per ciò che riguarda la nostra Nazionale.

Italia-Belgio: le ultime sulle formazioni

Mancini dovrebbe variare un po’ il suo undici di partenza: detto di un Chiesa insostituibile, nel terzetto d’attacco dovrebbe esserci spazio per Berardi e Raspadori; anche il centrocampo subirà modifiche, con Pellegrini e Cristante (coppia della Roma) ai fianchi di Verratti in regia; difesa giovane, con Calabria, Bastoni e Dimarco diretti da Acerbi; in porta potrebbe esserci una chance per Sirigu.

Anche nel Belgio potrebbe esserci spazio per qualche seconda linea. In porta, Casteels sostituisce Courtois; spazio in difesa al bolognese Theate, insieme a Boyata e Denayer; a centrocampo, sulla fascia destra, potrebbe esserci Saelemakers, con Carrasco sulla fascia opposta e la coppia Dendocker-Vanaken in mediana; Trossard sarà di punta, con Batshuayi e De Katelaere ai lati.

Italia-Belgio: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Calabria, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Pellegrini, Cristante, Verratti; Berardi, Raspadori, Chiesa. Allenatore: Mancini

BELGIO (3-4-3): Casteels; Boyata, Denayer, Theate; Saelemaekers, Dendoncker, Vanaken, Carrasco; De Ketelaere, Trossard; Batshuayi. Allenatore: Martinez

I precedenti di Italia-Belgio

Italia-Belgio si è giocata 23 volte con un netto bilancio a favore degli “azzurri”: 15 vinte, con quattro pareggi e altrettante sconfitte. L’ultimo incrocio risale ai recenti Europei, quando il Belgio è stato steso dai gol di Barella ed Insigne. Inutile la rete di Lukaku ad accorciare semplicemente le distanze.

