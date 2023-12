“Io voglio restare alla Roma”: lo annuncia e cancella tutte le voci di cessione | La palla passa a Friedkin

Vuoi per necessità vuoi per utilità, la Roma ha grandi aspettative dalla prossima sessione invernale di calciomercato. Ora tocca ai Friedkin.

Che la Roma cerchi un difensore, forse anche più di noi, non è certo una notizia. L’infortunio misterioso di Smalling di cui non si conoscono i tempi di recupero, la prossima partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, impongono dei rinforzi, la novità sta nel fatto che la trattativa per Bonucci potrebbe essere a un punto di svolta.

Mourinho avrebbe già dato il suo gradimento anche se nelle ultime ore non ci sono stati passi avanti o decisioni definitive in tal senso. L’ex Juventus, attualmente all’Union Berlino, tornerebbe volentieri in Italia, anche perché in Germania non è che si sia trovato bene: dieci partite disputate tra Bundesliga e Champions, appena 723 i minuti totali in stagione con una rete messa a segno.

Ma alla Roma, visto l’infortunio di mancini e anche le condizioni di Kumbulla che deve ancora disputare un minuto in stagione, un difensore soltanto potrebbe non bastare. Ecco quindi che Bonucci potrebbe essere una soluzione. Non l’unica.

Tra i profili valutati da Tiago Pinto, ce ne sarebbe un altro diventato un nome caldo negli ultimi giorni. È quello di Thilo Kherer, difensore tedesco, classe ’96, attualmente al West Ham. L’ex Paris Saint Germain piace anche all’Atalanta, è stato proposto al Milan, ma la Roma non è tagliata fuori dalla corsa.

La priorità assoluta

Il passato della Roma si conosce, il presente è un tempo da vivere per capire, però, il futuro di Mourinho, sempre in scadenza di contratto con la Roma. È la priorità assoluta: i tifosi hanno già fatto la propria scelta, a seconda di come terminerà questa stagione.

Nei giorni scorsi anche Mourinho si era, per la prima volta, sbilanciato. “L’anno della Conference ho avuto l’offerta del Portogallo ma sono rimasto. Dopo la finale di Budapest ho detto no anche all’Arabia Saudita”. Le intenzioni della Special One non sono affatto cambiate.

A che punto è la situazione

Mourinho si è sbilanciato nel pre-gara di Roma-Napoli offrendo una versione definitiva del suo desiderio: “Mi piacerebbe rimanere e lottare, in tutte le condizioni, non voglio più parlare di questa situazione”.

Da buon comunicatore, forse il migliore, quale egli è, l’allenatore di Setubal ha anticipato i tempi e ora passa la palla ai Friedkin. Nessuna presa di posizione della proprietà, solo rumors insistenti: gli americani vogliono proseguire con Mourinho, ma vogliono un rinnovo per un’altra stagione, non due come lo Special One. Non resta che smussare questo angolo.