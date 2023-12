Io non vado via, resto alla Juve: lo ha detto a Giuntoli e lo conferma | Ancora in bianconero

Le sirene lontano da Torino ammaliano molti, non tutti. Dietrofront e rinnovo. Giuntoli lo conferma ancora in bianconero.

Nella settimana che porta alla trappola di Genova la Juventus ne perde uno ma ne guadagna un altro per molti anni. “Abbiamo deciso di fermare Kean”. Parola di Max Allegri: “Quel problema alla tibia l’ha portato avanti – dice l’allenatore bianconero – lui è stato bravo ad allenarsi e soffrire, ma ora è arrivato il momento di fermarlo per 3-4 settimane per risolvere”.

Perso Kean, Max Allegri spera di rivedere i gol dei suoi attaccanti, perché Gatti per quanto difensore rivelazione, non può reggere il peso della competizione contro l’Inter di Lautaro Martinez e di Thuram.

“Io sono molto contento degli attaccanti. Le ultime tre partite, soprattutto Dusan, ha fatto buone gare tecnicamente anche se non ha fatto gol e ha sbagliato un rigore a Monza. È anche in una buona condizione fisica e mentale”. Già Vlahovic, contratto fino al 2027, a sette milioni netti l’anno, destinati a salire fino a 12. O così dovrebbe essere.

Per questo Cristiano Giuntoli si starebbe cautelando, cercando dell’altro nel caso in cui Dusan non dovesse rinnovare. Piace Victor Boniface, ventiduenne nigeriano in forza al Bayer Leverkusen capolista di Bundesliga e autore di 14 gol tra campionato e coppe. Costo del cartellino molto alto, siamo sui 40 milioni, per questo il piano di battaglia è quello di spalmare la cifra in vari anni.

Rinnovo più vicino

Un po’ come Rabiot, le cui parti si sono ravvicinate nonostante mamma Veronique predichi ancora calma, anche Bremer è un giocatore molto ambito tra i bianconeri. Uno dei più ambiti. Le sirene del Real Madrid c’erano state qualche mese fa. E a un certo punto si pensava che il brasiliano potesse partire.

A quanto pare così non sarà. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il club bianconero avrebbe accelerato nella trattativa per il rinnovo di contratto per uno dei migliori centrali del campionato italiano.

L’accelerata

Il difensore brasiliano sarebbe sempre più convinto di restare, dopo l’ultimo incontro tra le parti. Secondo Sky ci sarebbe stata una grande accelerata, si dovrebbe chiudere per con la firma, imminente, per estendere l’accordo fino a giugno 2028.

Bremer, arrivato a titolo definitivo proprio dal Torino per una cifra di poco superiore ai 41 milioni di euro, 8 milioni di bonus, è destinato a rappresentare la Juventus nel presente e nel futuro.