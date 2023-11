Io da qui non schiodo: rifiuta la cessione e resta al Milan | Clamoroso errore di mercato

Acque agitate in casa Milan, non solo per l’altalenante inizio di stagione. Un rossonero rifiuta la cessione: vuole restare.

Il Virus FIFA stavolta non si è accanito contro il Milan, ma il calendario metterà di fronte un signor esame a Stefano Pioli, una sua ex squadra amata e allenata, al rientro dopo la sosta: la Fiorentina.

La Champions League e la decisiva sfida contro il Borussia Dortmund in ottica approdo agli ottavi di finale, può attendere. Basta guardare la classifica per capirlo: la Viola ha solo tre punti in meno rispetto al Milan, vincendo l’aggancerebbe.

Non serve aggiungere altro, anche perché vero è che Virus UEFA e FIFA non hanno contagiato il gruppo squadra rossonero, ma Stefano Pioli sa bene che dovrà attingere dalla panchina viste le assenze di Giroud (due turni di squalifica) e Leao (infortunato, che spera di rientrare contro la Banda dell’Oro, ma non ne è affatto sicuro).

Il tecnico rossonero si attenderà risposte concrete da Chukwueze e Okafor, colpi di mercato di quest’estate, per tentare la rimonta verso il vertice della classifica mentre per Jovic l’amarcord ha il profumo dell’ultima spiaggia. O forse no?

Jovic, i numeri parlano chiaro

Il contributo dell’attaccante serbo, che ha lasciato proprio Firenze per rilanciarci, finora è stato alquanto mediocre. Utilizzato in appena sette partite, di cui appena due da titolare, Luka Jovic ha portato zero gol, zero assist, zero presenze in Champions League. Zero sensazioni positive.

La miseria di due tiri nello specchio della porta in 223’ nel quale è stato in campo: questo è quanto portato da Jovic al Milan. La società e Gazzetta dello Sport, ha fatto i conti in tasca all’ex Real Madrid e quei miseri numeri, peggiorano in considerazione del suo stipendio.

Calciomercato Milan, Jovic e il grande rifiuto

Jovic ha uno stipendio lordo di 2,6 milioni, 217 mila euro al mese: nei cinque mesi stagionali (due da partente in viola, quasi tre a Milano) ai suoi club è costato circa un milione. Praticamente un tiro è stato pagato dal Milan cinquecentomila euro.

Minima spesa sul cartellino ok, dunque, ma anche minimo apporto alla causa rossonera. Inevitabile che il Milan stia pensando di cederlo e in un primo momento anche Jovic era propenso a cambiare aria, poi proprio il grande rifiuto. Il serbo avrebbe raivvolto il nastro, non ha nessuna intenzione di gettare la spugna dopo pochi mesi, lasciando la Milano rossonero. Il problema sono quei numeri, numeri da cambiare assolutamente.