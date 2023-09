Interruzione urgente del prestito: a gennaio torna alla Juve | Giuntoli lo riporta a casa

Max Allegri si concentra solo ed esclusivamente sul campionato, Giuntoli al lavoro per il calciomercato di gennaio della Juventus.

Mentre la capolista a punteggio pieno della Serie A, l’Inter – unica ad aver un ruolino di marcia migliore di quello della Juventus, è impegnata in Europa insieme a Milan, Napoli, Lazio, Roma e Fiorentina, Max Allegri può serenamente pensare al campionato, unica competizione dei bianconeri al netto della Coppa Italia.

In testa c’è il Sassuolo, una trasferta pericolosa, così Max si concentra su alcuni esperimenti, provando Iling Junior come interno di centrocampo, Kostic da terzino sinistro e Weah esterno d’attacco, tutti e tre nella stessa squadra e schierata in campo con un 4-3-3.

La visione più aggressive nelle partite e in gioco più offensivo è stato uno dei segreti della rinascita juventina, almeno in questo scorcio di stagione, che ha permesso di esaltare, in fase offensiva Vlahovic e Chiesa, coppia gol dalle settebellezze in quattro partite di campionato.

Nella simulazione della sfida del Mapei Stadium, in programma sabato prossimo alle 18 e in diretta su DAZN (o ZONA DAZN) gli ipotetici titolari in campo col 3-5-2, mentre dall’altra parte c’era una formazione schierata con il 4-3-3, il modulo solitamente utilizzato da Dionisi. Il non giocare le coppe europee qualche vantaggio lo dà.

Sotto gli occhi attenti di Luciano Spalletti, in visita alla Continassa

In settimana anche un ospite di eccezione alla Continassa, Luciano Spalletti in visita concordata nel quartier generale juventino. Vlahovic e Chiesa hanno svolto tanto lavoro personalizzato, ma il loro utilizzo col Sassuolo non è in discussione.

Sempre ko Nicolussi Caviglia a causa di una lieve distorsione alla caviglia, chi preoccupa un po’ è Alex Sandro, alle prese con problema un muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto ad interrompere la seduta di mercoledì. Mentre Allegri lavora alla Continassa, però, Giuntoli si concentra sul mercato.

Calciomercato Juventus, rientro a casa base prima del tempo

L’uomo mercato della Juve, che da quando è arrivato a pensato prima a vendere per alleggerire un bilancio sì in rosso ma non come l’anno scorso, ha messo tra le priorità un plausibile rientro a casa base prima del tempo, per uno dei (tanti) juventini ceduti a titolo temporaneo.

Attenzione quindi a de Winter. Il difensore belga, utilizzabile anche come terzino destro, potrebbe, dopo il prestito con obbligo di riscatto al Genoa, tornare nella Torino bianconera già a gennaio. Il motivo? Sta ben figurando in questo inizio di campionato e per questo la Juve lo vorrebbe mettere nuovamente a disposizione di Allegri.