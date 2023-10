Interrompiamo il prestito: torna alla Juve dopo 6 mesi | Subito maglia da titolare

S’avvicina il giorno della controanalisi di Pogba. Dal futuro del francese a quello di un Juventus che pensa già al mercato di gennaio.

Se a giugno il mercato del neo arrivato Giuntoli si era concentrato esclusivamente sulle uscite (in entrata soltanto Weah) a gennaio potrebbe cambiare tutto in casa Juventus. Per due motivazioni.

La prima deriva proprio dal certosino lavoro del nuovo uomo mercato della Signora, abile a dar via gli esuberi: da Zakaria ad Arthur, passando per Rovella e Pellegrini. Morale della favola: rosa extra large ridotta. Rosso in bilancio pure.

La seconda motivazione che porta a pensare che la Juventus potrà operare sul mercato a gennaio, arriva dal caso Paul Pogba, fermato per il momento dal Tribunale Antidoping a causa di una positività al testosterone riscontrata nella prima giornata di campionato, Udinese-Juventus 0-3, match nel quale il centrocampista francese non è sceso in campo nemmeno per un secondo. Poco importa.

“Aspettiamo l’esito, poi decideremo come agire insieme al management di Paul“, ha spiegato nei giorni scorsi il direttore tecnico dei bianconeri. Giuntoli aspetta, la Juventus aspetta, Pogba aspetta di sapere se la seconda verifica confermerà o ribalterà la situazione. Dal verdetto dipende il futuro del numero 10 e anche quello della Juventus.

Pogba e la Signora davanti a un bivio: cosa può succedere

La procura antidoping, al termine del procedimento, può richiedere l’archiviazione al Tna (Tribunale Nazionale Antidoping) o il deferimento. Anche se una seconda via sembra la più semplice da prendere, sempre nel caso in cui verrà confermata la positività.

A quel punto Pogba verrebbe squalificato per meno di quattro anni (forse due), ma il divorzio anticipato dalla Signora sarebbe praticamente conseguenziale. Si perderebbe il giocatore ma si risparmierebbero una trentina di milioni attraverso la risoluzione del contratto, per poi ingaggiare un nuovo centrocampista, già a gennaio. Chi? In pole c’è Pierre-Emile Hojbjerg, 28enne del Tottenham. Non solo.

Un prestito da far tornare a casa base

La Juventus sta seguendo con particolare interesse l’esperienza di Soulé al Frosinone. Il centrocampista offensivo argentino, nel giro della piccola Selecciòn Under 20, ha già segnato con i Canarini, diventando un punto di riferimento per Eusebio Di Francesco.

Così Giuntoli e la Juventus potrebbero farlo tornare sin da subito a casa base. A meno che i soldi risparmiati da Pogba, tolti quelli per prendere Pierre-Emile Hojbjerg non vengano investiti per arrivare al sogno bianconero, quel Mimmo Berardi che da nemico giurato potrebbe diventare un amico fidato.