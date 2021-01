Inter: Zhang smentisce voci su possibile cessione del club

Dopo le voci di una possibile cessione dell’Inter, Zhang ha tenuto a precisare che sono prive di fondamento.

Il comunicato stampa dell’Inter è stato chiaro in merito. Lo ha rilasciato la società nerazzurra per evitare fraintendimenti:

“In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento”

Questa nuova notizia dovrebbe mettere al riparo da indiscrezioni su una possibile entrata di un altro investitore. Certo il presidente dell’Inter Zhang sta affrontando una situazione piuttosto delicata per il calcio mondiale, con il suo club in deficit per tutto il 2020.

Sul fatto che sia interessato a probabili nuovi investitori, invece, non possiamo esserne certi. Una mano in termini di liquidità fa sempre bene, soprattutto in questo periodo difficile.

