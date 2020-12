Calciomercato Inter: colpo Bakayoko

L’Inter sarebbe vicina ad una cessione importante. La rosa deve essere smaltita e l’eliminazione dalle coppe europee è un incentivo in più per passare all’incasso. In queste ultime ore si è parlato della cessione di un giovane ventiduenne francese, Axel Bakayoko.

L’esterno francese, classe 1998, sarebbe in procinto di abbandonare i colori nerazzurri ed accasarsi in un team guidato da una vecchia conoscenza del calcio interista. Dejan Stankovic è stato per anni il centrocampista e faro del club e lo ha guidato allo straordinario risultato del triplete nel 2010.

Axel Bakayoko, dunque, pare sia molto vicino a vestire i colori della Stella Rossa di Belgrado. La squadra è la prossima avversaria del Milan nei sedicesimi di finale di Europa League.

Il francese si è dimostrato particolarmente abile nel dribbling, oltre ad avere rapidità e velocità nei suoi piedi. Con la formazione primavera dei nerazzurri ha vinto una Coppa Italia e l’anno successivo lo scudetto.

Le parti sono al momento al lavoro per giungere ad un’intesa di massima. Questa potrebbe giungere già nella prossime ore.

