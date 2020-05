Inter, Udinese e Lecce: tutti negativi, ma 2 calciatori positivi nel Parma

Buone notizie per Inter, Udinese e Lecce: i test effettuati sui calciatori risultano tutti negativi. Diversa la situazione per il Parma con 2 positivi (asintomatici).

Vediamo nel dettaglio i comunicati ufficiali dei club in questione in merito ai test medici effettuati:

“FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali, nella giornata di venerdì, sono stati stati sottoposti giocatori, staff tecnico, staff dirigenziale e gruppo squadra, sono risultati negativi”.

“L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver messo a disposizione lo Stadio Via del Mare per lo svolgimento, su base volontaria, di allenamenti in forma individuale ed in sicurezza degli atleti della prima squadra, in data odierna ha provveduto, in via prudenziale, a sottoporre a test sierologici rapidi tutti i propri tesserati, i componenti dello staff tecnico, nonché alcuni collaboratori e dirigenti. I predetti test, anch’essi svolti in assoluta sicurezza, hanno dato tutti esito negativo“.

“Udinese Calcio comunica che, all’esito dello screening effettuato mercoledì, i test molecolari e sierologici di tutti i giocatori e i membri dello staff hanno dato esito negativo“.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che nei giorni scorsi tutti i membri della rosa, dello staff tecnico e i componenti del cosiddetto “gruppo squadra” – per un totale di circa una sessantina di persone – sono stati sottoposti a tamponi e test sierologici. All’esito degli esami, tutti i membri del Gruppo squadra sono risultati negativi ai due tamponi per il Covid 19 effettuati nell’arco di 24 ore, tranne due calciatori che sono risultati positivi al primo tampone e negativi al secondo. Gli atleti – entrambi in ottime condizioni fisiche ed asintomatici – sono stati comunque posti in immediato isolamento e la Società li terrà costantemente monitorati“.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS