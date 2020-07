Inter-Torino Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 13-7-2020

Lunedì 13 luglio 2020 ore 21:45 a San Siro si gioca Inter – Torino, posticipo della 32° giornata di Seria A. La partita sarà in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go.

Un solo punto nelle ultime due partite maturato con il KO in casa contro il Bologna e il pareggio con l’Hellas Verona, hanno definitivamente chiuso ogni discorso Scudetto per quanto riguarda l’Inter, già comunque compromesso dal pari col Sassuolo nella 27°giornata. Non è bastata una Juventus più vulnerabile del solito in questa stagione, nei fatti i nerazzurri non sono mai stati davvero in corsa per competere coi bianconeri, Pre e Post stop forzato del campionato. Anzi, dopo la ripresa l’Inter ha palesato tutti i suoi limiti. Il bicchiere mezzo pieno per i nerazzurri può essere che il 2° posto è ancora raggiungibile con una vittoria, approfittando degli stop di Atalanta e Lazio. Il Torino è 15° a 34 punti, a +6 sulla zona retrocessione ma non ancora matematicamente salvo. In diretta Tv su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go.

L’Inter è in crisi: la sconfitta col Bologna e il pari di Verona hanno ufficiamente aperto le ferite nerazzurre su una stagione con tanti bassi e pochissimi momenti positivi. Al momento al 4° posto a quota 65 punti, una vittoria domani sera col Torino riporterebbe i nerazzurri almeno al 2° posto, agganciando la Lazio. Ma sarebbe una magra consolazione, al netto di una squadra che mai ha convinto per gioco, testa e qualità tecnica ma che vede soprattutto come primo responsabile Antonio Conte, che andrebbe certamente messo in discussione per la stagione fallimentare.

Dalla ripresa il Torino su 6 partite giocate ha racimolato 7 punti, frutto di 2 vittorie e 1 pari. Nel mezzo 3 KO di fila con Cagliari, Lazio e Juventus prima della salvifica vittoria col Brescia nel turno precedente. I granata, almeno di harakiri nelle ultime giornate dovrebbero salvarsi senza problemi, ma sicuramente per forza della rosa, il Toro poteva ambire a una stagione con qualche soddisfazione in più, ma condotta male con l’esonero di Mazzarri e la chiamata del tecnico Longo, ex della Primavera coinvolto nel rimediare alle amcerie del predecessore.

Come vedere Inter – Torino in diretta TV e streaming

La partita Inter – Torino sarà trasmessa in diretta tv dalle 21:45 su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). In streaming sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Precedenti e statistiche di Inter – Torino

L’Inter ospita il Torino a San Siro: nell’ultimo precedente, datato 2° giornata dello scorso campionato, i granata bloccarono sul 2-2 i nerazzurri, dopo essere andati in doppio svantaggio. Nell’andata di questo campionato, l’Inter si è imposta per 3-0 con le reti di Lautaro, de Vrij e Lukaku.

Probabili formazioni di Inter – Torino

Conte recupera in difesa gli squalificati D’Ambrosio e Bastoni, ma è ancora emergenza a centrocampo dove mancheranno gli indisponibili Sensi, Barella e Vecino. Da valutare le condizioni di Lukaku e Moses, ma dovrebbero almeno accomodarsi in panchina. Difesa titolare, ballotaggio Biraghi e Young sulla sinistra e confermato Candreva. In mediana Brozovic e Gagliardini. In attacco Eriksen con Sanchez e Lautaro.

A Longo mancheranno l’infortunato Baselli e lo squalificato Zaza, ma recupera Izzo in difesa. Chance da titolare per Edera. Dubbi sugli esterni dove ci sono tre nomi per due posti tra De Silvestri, Ansaldi e Ola Aina. Rincon e Meite in mediana, Verdi con Belotti in attacco.

INTER (3-4-1-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, BIRAGHI, BROZOVIC, GAGLIARDINI, CANDREVA, ERIKSEN, SANCHEZ, LAUTARO

TORINO (3-4-2-1): SIRIGU, IZZO, NKOLOU, LYANCO, DE SILVESTRI, RINCON, MEITE, ANSALDI, VERDI, EDERA, BELOTTI

