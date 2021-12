Inter-Torino 1–0, dichiarazioni post-partita Inzaghi: “Vittoria meritata, troppo facile però adesso salire sul carro”.

Termina 1-0 per l’Inter il match contro il Torino valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Ai nerazzurri basta il gol di Dumfries.

Sulla partita: “La nostra è stata una partita importante. Il Torino non è semplice da affrontare, pressa in maniera feroce, sporcando le giocate, ma abbiamo rischiato pochissimo. Nel primo tempo avremmo dovuto chiudere col doppio vantaggio, siamo però soddisfatti”.

Inter prima: “L’auspicio, la speranza, era questa qui. La fiducia non mi è mai mancata, ora fa comodo a tutti dire che l’Inter è forte, ma a giugno non erano in pochi i detrattori”.

Allenare campioni: “Stare a contatto con gente del genere ha aiutato anche me. Tra l’altro la società ha aggiunto alla già ottima base anche degli uomini da me richiesti che hanno completato la rosa”.

L’Inter di Inzaghi: “Onestamente anche quando eravamo distanti dalle prime 2 ho sempre pensato potessimo farcela. Ora ci godiamo il primato, ma il cammino è ancora lungo. Resta il fatto che sono fiero di quanto fatto dai miei ragazzi, che tra l’altro hanno ottenuto degli ottavi che per noi avevamo un’importanza unica”.

Regalo di mercato: “Il mio unico regalo sarà quello di dedicare il periodo natalizio alla famiglia, giocare ogni 3 giorni mi tiene lontano da loro”.

