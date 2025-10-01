Inter-Slavia Praga 3-0, Thuram rassicura: “Solo un fastidio, nulla di grave”

Thuram - Stadiosport.it

L’Inter continua a volare in Champions League e conquista la seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi battendo per 3-0 lo Slavia Praga a San Siro. Protagonisti della serata Lautaro Martinez, autore di una doppietta, e Denzel Dumfries, che ha siglato il terzo gol. Un successo netto che conferma l’ottimo avvio dei nerazzurri in Europa.

Tra i migliori in campo c’è stato anche Marcus Thuram, che però a fine partita è stato visto zoppicare. L’attaccante francese ha subito rassicurato i tifosi ai microfoni di Sky Sport Italia:

“Penso sia solo una piccola cosa, nulla di serio”.

Le parole di Thuram sulla vittoria

Il numero 9 nerazzurro ha commentato la prestazione della squadra contro i cechi:

“In Champions League è sempre dura, non bisogna mai sottovalutare nessuno. Dovevamo affrontare la partita con serietà e lo abbiamo fatto. L’importante è non subire gol, perché davanti sappiamo segnare. Stiamo migliorando e vogliamo crescere ancora”.

Obiettivo finale?

Quando gli è stato chiesto se l’Inter possa davvero arrivare di nuovo fino in fondo, Thuram ha preferito mantenere i piedi per terra:

“Prendo le partite una alla volta, vedremo strada facendo. La Champions è molto lunga e siamo solo a settembre”.

Con questa vittoria l’Inter consolida il suo percorso europeo, ma la strada è ancora lunga. La solidità difensiva e la brillantezza offensiva, unite alla mentalità mostrata contro lo Slavia, fanno ben sperare i tifosi nerazzurri.

