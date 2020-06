Inter – Sassuolo, diretta TV-streaming e probabili formazioni 24-06-2020

Mercoledì 24 giugno alle 19:30 a San Siro si gioca Inter – Sassuolo, gara valida per la 27° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva su DAZN (canale DAZN 1) e sarà disponibile anche per gli abbonati SKY. Disponibile anche in streaming su SKY Go.

L’Inter ospita a San Siro il Sassuolo nel match valido per la 27° giornata di campionato. I nerazzurri ritornati a -9 dalla vetta non possono permettersi passi falsi e devono continuare a correre dopo i 3 punti ottenuti con la Samp. Il Sassuolo deve riscattarsi dopo il brutto KO subito contro l’Atalanta. Scelte obbligate a centrocampo per Conte. Problemi in difesa per De Zerbi che deve fare a meno di Marlon e Romagna. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, ma sarà disponibile anche per gli abbonati SKY e in streaming sulla piattaforma SKY Go.

Dopo aver vinto il recupero contro la Sampdoria per 2-1, l’Inter ritorna in campo sempre a San Siro dove questa volta ospita il Sassuolo. La vittoria di ieri sera della Juventus a Bologna ha nuovamente rispedito i nerazzurri a -9 dal primo posto seppur con una partita da recuperare. I nerazzurri non possono fare calcoli e se vogliono coltivare il miracolo Scudetto non possono subire rallentamenti. La squadra con la Samp è apparsa discreta per la prima frazione di gioco, per poi calare vistosamente nella ripresa, rischiando di compromettere la partita.

Ripresa dopo lo stop totalmente diversa per il Sassuolo che ha subito un netto 4-1 contro l’Atalanta. La classifica degli uomini di De Zerbi al momento non è preoccupante, 12° posto a 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 12 KO) e un +8 sulla zona retrocessione. Negli ultimi 5 match i neroverdi hanno ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte. Squadra molto offensiva nella fase d’attacco, ma che durante la stagione ha dimostrato scarsi equlibri difensivi.

Come vedere Inter – Sassuolo in Diretta Tv e streaming

La partita Inter – Sassuolo sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva su DAZN (canale DAZN 1) e sarà disponibile anche per gli abbonati SKY. Per gli abbonati la partita sarò disponibile anche in streaming su SKY Go.

Precedenti e statistiche di Inter – Sassuolo

Questo sarà il settimo incontro tra Inter e Sassuolo giocato a San Siro. Paradossalmente il bilancio è favorevole agli ospiti che in 6 incontri hanno battuto l’Inter per ben 3 volte (0-1 nel 2015/2016, 1-2 nel 2016/2017 e 2017/2018). L’ultimo precedente è lo 0-0 dello scorso campionato. L’Inter infatti non vince in casa contro i neroverdi dalla stagione 2014/2015, quando i nerazzurri si imposero per 7-0. L’andata terminò con uno spettacolare 3-4 a favore dei nerazzurri.

Probabili formazioni Inter – Sassuolo

Antonio Conte ha parecchi problemi a centrocampo e una rosa limitata in quel reparto. Indisponibili infatti Brozovic, Sensi e Vecino tutti e tre infortunati. Il tecnico dell’Inter dovrebbe confermare quasi in toto l’11 vittorioso contro la Samp, con Handanovic tra i pali, difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni. Young confermato sulla sinistra, ballottaggio Candreva/Moses sulla destra. Barella inamovibile, c’è duello per una maglia da titolare tra Gagliardini e Borja Valero. Davanti intoccabili Eriksen, Lautaro Martinez e Lukaku. Confermato anche il modulo 3-4-1-2.

Problemi in difesa per il Sassuolo che ha fuori l’indisponibile Romagna e lo squalificato Marlon, da valutarE anche le condizioni di Tijan. Come sostituti chance per Ferrari e Muldur. Per il resto 4-2-3-1 confermato con Locatelli e Obiang in mediana, Berardi, Djuricic e Boga a supporto dell’unica punta Caputo.

INTER (4-3-1-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, YOUNG, BARELLA, BORJA VALERO, MOSES, ERIKSEN, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

SASSUOLO (4-2-3-1): CONSIGLI, MULDUR, MAGNANI , FERRARI, KYRIAKOPOULOS, OBIANG, LOCATELLI, BOGA, DJURICIC, BERARDI, CAPUTO

