Inter-Sassuolo 0-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi: “Approccio errato e tanta sfortuna, c’è da crescere ancora” 

Termina 0-2 per il Sassuolo la gara contro l’Inter valida per ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Per i neroverdi a segno Raspadori e Scamacca.

Sulla partita: “Approccio pessimo, avevamo preparato la gara per colpire il Sassuolo nei suoi punti deboli. Il tempo, post-Liverpool è stato poco, ma l’attenzione oggi in campo ancor di meno per evitare queste disattenzioni. La loro freschezza si è però vista, e non siamo stati neanche fortunati in alcune occasioni”.

Recupero energie: “Siamo stanchi, fisicamente e di testa, questi giorni fino alla gara di venerdì dovranno servirci a rimetterci sotto questo aspetto”.

Simone Inzaghi, 45 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Cambi: “All’intervallo avrei fatto anche più di due cambi, la sperimentazione trequartista non è stata delle migliori, le assenze ci hanno penalizzati. Dovevamo fare di più”.

Testa scudetto: “Una squadra che ambisce al primato certi errori non può commetterli, ne faremo sicuramente tesoro. In vetta siamo tutte lì, vedremo alla fine chi sarà il cavallo vincente”.

