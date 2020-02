Inter – Sampdoria, diretta TV-streaming e probabili formazioni 23-2-2020

L’Inter ospita la Sampdoria a San Siro nel posticipo della 25° giornata di Serie A. 3 punti fondamentali per i nerazzurri per non perdere il treno Scudetto. Samp bisognosa di risultati per uscire dalla zona retrocessione. cambio modulo ed Eriksen titolare, Ranieri senza Ramirez. In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, in streaming su Sky Go.

Dopo la buona vittoria per 0-2 nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets, l’Inter torna a rituffarsi in campionato per dimenticare lo stop di settimana scorsa contro la Lazio, che è costato ai nerazzurri la vetta della classifica e un momentaneo 3° posto a -3 dal primo. L’impegno contro una Samp in crisi, vede gli uomini di Conte favoriti che però non sono al massimo della condizione psico fisica, come dimostrano le partite da inizio anno nuovo. Soprattutto perché a una settimana dallo scontro verità contro la Juventus, l’Inter non può permettersi altri passi falsi.

Al momento la Sampdoria è quartultima a 23 punti, a solo 1 punto di sicurezza dalla zona retrocessione occupata dai cugini del Genoa, che saranno impegnati nel lunch match contro la Lazio. Nelle ultime 5 partite, la Samp viene da 3 KO, 1 pari e 1 solo vittoria (3-1 al Torino). Ma l’ultima sconfitta datata scorso turno, è pesante con un 1-5 subito a Marassi dalla Fiorentina. La squadra non è per nulla in fiducia e l’avvento di Ranieri datato ottobre 2019, non ha portato i benefici sperati in un club che ha problemi anche extra campo e soprattutto societari.

Come vedere Inter – Sampdoria in Diretta Tv e Streaming Live

La partita Inter – Sampdoria sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 472 e 483 del digitale terrestre). La partita è disponibile anche sulla piattaforma Sky Go, riservata ai clienti Sky. Disponibile anche per i clienti DAZN abbonati al pacchetto Sky Calcio. Il match è disponibile anche sulla piattaforma Now TV, tramite un abbonamento di 9.99 euro al mese.

Precedenti e statistiche di Inter – Sampdoria

Quella di domenica sera srarà la sfida numero 126 tra Inter e Sampdoria. Il bilancio è di 68 vittorie nerazzurrre, 20 vittorie blucerchiare e 37 pareggi. L’andata terminò 1-3 in favore dell’Inter con reti di Sensi, Sanchez e Gagliardini. L’ultima vittoria della Samp a San Siro risale alla stagione 2016/2017, quando si impose per 1-2.

Probabili formazioni Inter – Sampdoria

Antonio Conte pare intenzionato a cambiare parzialmente modulo, optando per un 3-4-1-2 favorendo così l’ingresso da titolare di Christian Eriksen. Sicura maglia da titolare per il danese che sarà in appoggio alla inamovibile coppia d’attacco Lukaku e Lautaro Martinez. A centrocampo, recuperato Brozovic che sarà affiancato a Barella. In difesa confermati de Vrij e Skriniar e ballottaggio tra Godin e Bastoni, con l’uruguaiano favorito. Sugli esterni la coppia Young e Candreva è favorita su Biraghi e Moses. Non ancora sciolto il dubbio Handanovic, ma per domani sera dovrebbe toccare ancora a Padelli. Indisponibili Gagliardini, Esposito e Sensi.

Cluadio Ranieri deve fare a meno degi squalificati Murru e Ramirez che saranno rilevati da Augello e Depaoli. Indisponibile Ferrari. Torna in mediana Ekdal. 4-4-2 confermato con Gabbiadini a supporto di Quagliarella. Panchina con Jankto. Bertolacci, Barreto e Bonazzoli.

INTER (3-4-1-2): PADELLI, GODIN, DE VRIJ, SKRINIAR, YOUNG, BARELLA, BROZOVIC, CANDREVA, ERIKSEN, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

SAMPDORIA (4-4-2): AUDERO, BERESZYNSKI, COLLEY, TONELLI, AUGELLO, DEPAOLI, EKDAL, VIEIRA, LINETTY, GABBIADINI, QUAGLIARELLA

