Inter-Roma, ecco cosa faranno i tifosi all’arrivo di Lukaku: contestazione storica

Si avvicina il momento del ritorno dell’attaccante belga a San Siro: la tifoseria nerazzurra lo accoglierà così.

Tre anni insieme, due separazioni, uno scudetto, l’unico degli ultimi tredici anni. La storia d’amore tra Romelu Lukaku e l’Inter è finita. Per davvero, stavolta. Dopo gli eventi di quest’estate è impossibile immaginare un qualunque tipo di ricongiungimento, e le parole di Beppe Marotta rilasciate di recente a La Gazzetta dello Sport ne sono l’esempio.

Due anni fa bastarono pochi mesi perché l’attaccante belga rimpiangesse la scelta di tornare a Londra. Non per i nerazzurri, che avevano incassato 115 milioni di euro: la seconda cessione più remunerativa nella storia del calcio italiano. Già ad dicembre 2021 iniziò a mandare segnali d’amore, che profetizzarono un ritorno ufficializzato pochi mesi dopo.

Il ricongiungimento non ha avuto gli effetti sperati. I problemi muscolari di Lukaku non gli hanno permesso di entrare in condizione prima della seconda parte di stagione. Il finale, però, è stato in crescendo: 12 gol e 6 assist da febbraio in avanti. Un dato che aveva convinto la dirigenza a sedersi al tavolo delle trattative con il Chelsea, per trattare l’acquisizione a titolo definitivo.

Com’è andata, lo sappiamo tutti. L’accordo fatica ad arrivare, Romelu apre alla Juventus – all’interno di un’operazione che avrebbe spedito Vlahovic a Stamford Bridge – la scoperta dei nerazzurri e la conseguente irritazione, che pone fine a qualunque discorso. Alla fine, il classe 1993 è sì tornato in Italia, ma alla Roma.

Tifoseria

I tifosi nerazzurri non hanno dimenticato che Lukaku, nonostante avesse giurato amore all’Inter (nuovamente), ha flirtato con i rivali bianconeri. Ecco perché, per la partita contro la Roma in programma a Milano domenica sera, la Curva Nord è pronto ad “accoglierlo” con 30.000 fischietti, che saranno distribuiti all’esterno dello stadio San Siro.

È il modo con cui i tifosi dell’Inter hanno scelto di manifestare la propria delusione nei confronti di un giocatore che ritenevano importante.

Amici-nemici

Lukaku è pronto a tornare da avversario, lo farà naturalmente da titolare nell’undici di José Mourinho. Non è chiaro se potrà fare coppia con Paulo Dybala, che non ha ancora smaltito l’infortunio rimediato contro il Cagliari e che non è stato neanche convocato per il match di Europa League.

Per quanto riguarda il suo vecchio compagno di reparto, Lautaro Martinez, sarà regolarmente in campo. Al suo fianco, colui che di fatto ha rappresentato il sostituto del belga, Marcus Thuram.