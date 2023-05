Inter, Roma e Fiorentina in finale. Il quarto posto può non valere la Champions League?

Quarto posto e Champions League? No, quarto posto e Conference League. La possibilità delle squadre italiane di mettere le mani sui tre trofei continentali, Champions (Inter), Europa League (Roma) e Conference (Fiorentina) rischia di creare uno scenario assolutamente originale e di rimettere in gioco tutto il discorso delle partecipazioni italiane alle competizioni europee per l’edizione 2023-24.

Attualmente il quarto posto in campionato è occupato dalla Lazio con 65 punti , tallonata dal Milan con 64 e, un po’ più distanti, da Atalanta con 61 e Roma con 59. Fermo restando che il Napoli, vincitore dello scudetto, andrà a disputarsi la Champions, quali sono i restanti scenari?

Il “Corriere dello Sport” prova a mettere un po’ di ordine nell’intricata matassa e sentenzia: “il quarto posto in serie A potrebbe non bastare per ottenere la qualificazione in Champions League”.

Vi è prima di tutto un discorso di Regolamento per il quale una nazione può portare non più di cinque compagini alla fase a gironi del massimo trofeo continentale. “E’ risaputo -prosegue “Il Corriere dello Sport”- che chi vince la coppa dalle grandi orecchie e l’Europa League ha a priori un posto garantito nella massima competizione europea”. Al momento, quindi, Inter e Roma, in caso di vittoria finale rispettivamente contro Manchester City e Siviglia occuperebbero già due posti per le italiane.

Nel caso in cui la classifica dovesse essere in quest’ordine ovvero Napoli, Lazio, Milan o Inter, Atalanta, Inter o Milan, Roma, Juventus e Fiorentina, spiega ancora il quotidiano sportivo, e Inter e Roma dovessero aggiudicarsi le rispettive competizioni, “la quarta classificata in A non staccherebbe il pass per la Champions se i campioni d’Europa non chiudono la stagione tra le prime quattro”.

Qualora poi la Fiorentina dovesse prevalere contro il West Ham in Conference League, si avrebbe una terza qualificata in Europa League. Questo spalancherebbe all’Atalanta la strada della Conference.

Risultato finale? Cinque italiane sarebbero in Champions , tre dal campionato e due come vincitrici delle rispettive competizioni europee. L’Europa League annovererebbe invece due squadre ovvero la vincitrice della Coppa Italia edizione 2022-23 tra Inter e Fiorentina e quella di Conference League e la Conference la quarta squadra classificata nel massimo campionato. Ma il puzzle è evidentemente ancora tutto da comporre. Ed è molto intricato. Gli esiti delle finali europee e del campionato di serie A daranno presto le risposte.