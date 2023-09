Inter, offerta irrinunciabile e affare fatto | Per i nerazzurri un rinforzo pazzesco

Smania derby e calciomercato s’intrecciano e s’intersecano in casa Inter. Marotta at work per un rinforzo pazzesco.

Stefano Pioli non ha paura del tabù derby. E ha (ri)lanciato la sfida all’Inter senza nessun timore reverenziale. Simone Inzaghi l’ha raccolta senza problemi. “Felice per i quattro derby vinti, ma in campo non vanno i precedenti”.

Lo presenta così l’allenatore nerazzurro il derby ad alta quota, big match della quarta giornata di campionato, la prima con il calciomercato chiuso, almeno per gli affari già concretizzati. Simone Inzaghi si concentra prima sul campo.

“Indubbiamente Milan e Inter hanno ben impressionato – spiega Simone Inzaghi – è solo la quarta ma è una gara importante e vorremo farla nel migliore dei modi”. Stessi punti tra Milan e Inter, una piccola differenza, Sommer è l’unico portiere di Serie A con tre clean sheet di fila all’attivo. Neanche questo interessa veramente a Inzaghi.

“L’Inter ha cambiato due giocatori e il Milan tre o quattro – prosegue il tecnico – Non c’è grande differenza, sono due squadre che sono partite molto bene. Ognuna con la propria identità”.

Il calciomercato sostenibile dell’Inter l’ha resa più forte

Le scelte di calciomercato, almeno finora, stanno pagato tutte. Perfino le cosiddette seconde linee sono in formissima: vedi Frattesi (doppietta in Nazionale, decisivo per il primo successo Azzurro dell’era Luciano Spalletti in Azzurro), leggasi Marko Arnautovic, anche l’austriaco reduce da due gol decisivi nelle Qualificazioni Europee.

“Frattesi è un giocatore che abbiamo voluto tutti quanti all’Inter”. Inzaghi non sente la pressione di far giocare l’ex Sassuolo per forza: “Si è inserito benissimo e lavora da due mesi bene con i compagni. Poi io devo fare delle scelte e sono contento di doverle fare”. L’abbondanza non preoccupa minimamente Simone Inzaghi: “Ad averne di questi problemi…”.

È sempre calciomercato, ecco su chi sta lavorando Marotta

Chissà che Beppe Marotta non potenzi ancora di più il gruppo squadra al servizio Simone Inzaghi, grazie a un’idea su cui sta lavorando nelle ultime settimane. In realtà un graditissimo ritorno.

Sì perché a Samir Handanovic è stato offerto dall’Inter un contratto come collaboratore, a seguito del suo ritiro dal calcio giocato. Con ogni probabilità l’ex portiere accetterà l’offerta nelle prossime ore, togliendosi di fatto dal mercato degli svincolati dove è finito in estate e appendendo definitivamente i guanti al chiodo. Simone Inzaghi ha già detto sì, ora tocca all’ex portiere nerazzurro.