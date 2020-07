Inter-Napoli in Diretta TV – Streaming e probabili formazioni 28-07-2020

Inter-Napoli, valevole per la 37° giornata di campionato si gioca a San Siro con fischio d’inizio fissato alle 21:45. Tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra nerazzurri e partenopei.

Dopo le belle vittorie ottenute rispettivamente contro Genoa e Sassuolo, Inter e Napoli si affrontano, domani a San Siro, in quella che è la penultima gara di questo strano campionato 2019-2020. Gara che non mette in palio nessun particolare obiettivo visto che i nerazzurri sono certi, ormai da tempo, di un posto in Champions per l’anno prossimo, mentre i partenopei, grazie alla vittoria della Coppa Italia, hanno già garantita la partecipazione alla fase a gironi dell’Europa League 2020-2021.

Le ultime sulle formazioni di Inter e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Conte dovrebbe schierare la sua Inter con il classico 3-5-2. Handanovic quindi in porta con, davanti a lui, Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spazio a Candreva, Barella, Brozovic, Young e Borja Valero. In attacco il duo formato da Lukaku e Sanchez.

Gattuso dovrebbe invece affidarsi al suo consueto 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo a tre con Allan, Lobotka e Zielinski. In attacco il trio costituito da Politano, Milik e Insigne.

Inter-Napoli, 37° giornata di Serie A.

Probabili formazioni Inter-Napoli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young, Borja Valero; Lukaku, Sanchez.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Come vedere Inter-Napoli in diretta TV e streaming

Inter-Napoli sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 21:45, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. Via streaming il match sarà visibile invece mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Inter-Napoli

La radiocronaca di Inter-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 21:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Inter e Napoli sono, complessivamente, 165 (152 in Serie A e 13 in Coppa Italia). Il bilancio sorride ai nerazzurri che guidano largamente la contesa con 74 vittorie a fronte delle 51 azzurre. 40 i pareggi. 246 i gol segnati dai milanesi, 182 quelli messi a referto dai partenopei.

L’ultimo precedente, considerando il campionato, è quello della gara di andata che vide l’Inter trionfare per 1-3 al San Paolo. L’ultima sfida in assoluto è invece quella dello scorso 13 giugno quando, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, giocato sempre al San Paolo, napoletani e lombardi impattarono per 1-1.

L’ultima partita a San Siro risale quindi alla gara di andata di suddetta semifinale. In quell’occasione gli uomini di Gennaro Gattuso vinsero per 0-1 grazie ad un bel gol di Fabian Ruiz. Per quanto riguarda il campionato invece, l’ultima sfida disputata al Meazza è quella della scorsa stagione datata 26 dicembre 2018 (1-0 per l’Inter). Per trovare infine l’ultima affermazione azzurra in casa del biscione bisogna tornare al 30 aprile 2017 quando un gol di Callejon permise al Napoli di Sarri di battere di misura l’Inter di Pioli.

