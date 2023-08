Inter-Monza, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto carico e motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi affrontati dal tecnico nerazzurro in vista della sfida che i suoi affronteranno contro il Monza.

Sugli avversari: “Affronteremo un Monza ben organizzato, forte di un ottimo allenatore. Lo scorso anno ci ha messo in grande difficoltà, per questo motivo li abbiamo analizzati ancora meglio di quanto fatto in passato. A spingerci avremo i nostri splendidi tifosi, sarà bello ritrovarli dopo la vicinanza che ci hanno mostrato a Istanbul”.

Cambiamenti: “Se siamo più forti o meno dello scorso anno solo il campo potrà dirlo. Abbiamo cambiato tantissimi calciatori, alcuni per scelta nostra, altri per scelta loro. Ciò che conta è avere a disposizione una rosa ricca di giovani dalla già grande esperienza”.

Attaccanti: “Arnautovic e Thuram sono due calciatori di ottima caratura. Il loro compito sarà quello di regalarci i gol che lo scorso anno ci hanno dato Dzeko e Lukaku. Verso quest’ultimo non porto rimorsi, lecito fare altre scelto. Lo ringrazio per l’operato della scorsa stagione”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Pavard: “Per averlo baratterei senz’altro la nomination Uefa di miglior allenatore della scorsa stagione. Fa parte dei nostri obiettivi per rafforzare la difesa. In un ruolo così importante c’è bisogno di gente di livello in grado di affiancare Darmian”.

Le critiche di Sacchi: “Non ho sentito le parole dell’ex tecnico del Milan, ma a prescindere da ciò so benissimo che il mio compito è quello di far ricredere sul campo tutti coloro che non parlando bene della squadra. I miei ragazzi il rispetto, secondo me, lo meritano e come per come hanno portato avanti questi ultimi 2 anni”

Gli ex: “Sono sicuro che D’Ambrosio e Gagliardini verranno applauditi domani. Si tratta di due ottimi professionisti che per questa squadra hanno dato l’anima. Il tutto senza dimenticare Carboni, calciatore di grande prospettiva”.