Inter-Milan in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 9-2-2020

Domani sarà l’ennesimo banco di prova per l’Inter di Conte e il Milan di Pioli. Il Milan deve cercare almeno di non perdere perché anche un pareggio darebbe morale all’ambiente. Per l’Inter un solo risultato si cerca, la vittoria. Ibrahimovic è recuperato, mentre ci sono ancora dubbi su Handanovic. Conte ieri ha provato il 3-5-1, mentre Pioli il 4-4-1-1 e il 4231.

Il posticipo domenicale delle 20.45 non poteva che essere una sfida dal fascino intramontabile, il derby di Milano. All’andata l’Inter ha piegato facilmente il Milan di Giampaolo e vuole continuare il testa a testa con la Juventus. Il Milan non vince un derby in campionato da 4 anni ma vuole giocarsi la partita.

Ultime sulle formazioni di Inter-Milan

Conte non vuole sottovalutare il Milan. Per lui i rossoneri valgono molto di più dei punti in classifica. L’ex tecnico della Juventus ovviamente non sottovaluta Ibrahimovic e lo definisce un campione. Il tecnico interista esalta Eriksen: “Sta capendo cosa voglio da lui” e non scioglie i dubbi legati alla presenza di Handanovic: ” Come sapete ne parlerà lo staff medico, è giusto ne parlino loro”. Probabile il ritorno di Godin al posto dello squalificato Bastoni, mentre non si esclude dopo le prove del 3-5-1-1 il solo Eriksen a supporto di Lukaku unica punta.

Stefano Pioli è ad un bivio, un risultato positivo rilancerebbe le ambizioni Europee del suo Milan, una sconfitta non sarebbe l’ideale, senza dimenticare che 4 giorni dopo ci sarà Milan-Juventus in Coppa Italia, altra gara cruciale e decisiva della stagione rossonera. In conferenza stampa Pioli decide di non rispondere a Spalletti: “Non ho tempo da perdere” e sprona i suoi a dare il massimo: “Queste partite vanno vinte”. Ibrahimovic ritorna in attacco, mentre non si esclude un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1 con Calhanoglu alle spalle dello svedese.

Probabili formazioni Inter-Milan:

Inter (3-5-1-1) Padelli (Handanovic), De Vrij, Godin, Skriniar, Young, Vecino, Brozovic, Barella, Candreva, Eriksen, Lukake, All. Conte

Milan (4-4-1-1) Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu, Ibrahimovic. All. Pioli

Come vedere Inter-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Il Derby della Madonnina Inter-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta sui canali Sky Sport Uno , Sky Sport Serie A e Sky Sport . Gli abbonati Sky potranno seguire Inter-Milan anche in di streaming attraverso la piattaforma Sky Go, senza dimenticare l’opzione Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Inter-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Inter-Milan:

Quella di domani sera sarà la stracittadina numero 86 in campionato in casa dell’Inter. I precedenti dicono 32 vittorie dell’Inter e 23 del Milan, 118 gol segnati dall’Inter e 110 segnati dal Milan. Lo scorso anno decise Icardi negli ultimi minuti di gioco e decretò la vittoria dell’Inter. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2016/17, ai gol di Candreva e Icardi risposero Romagnoli e Zapata. Da notare la presenza di Pioli sulla panchina dell’Inter. Per ritrovare l’ultima vittoria del Milan in casa dell’Inter bisogna tornare alla stagione 2010/11, un gol di Ibrahimovic su rigore diede la vittoria alla squadra di Allegri.

