Inter-Milan Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (26-01-2021)

Partita importante per le due squadre che si giocano in questo derby una fetta importante della loro stagione. L’Inter è reduce dal pareggio di Udine, mentre il Milan viene dalla batosta subita in casa contro l’Atalanta.

Molto spesso la Coppa Italia soprattutto a partire dalla fine degli anni 90 è stata quasi snobbata, ma negli ultimi 5 anni il suo prestigio è nuovamente aumentato e ha permesso ai tifosi di assistere a delle grandi partite, senza tanto turnover.

Antonio Conte farà di tutto per riscattare il mezzo con l’Udinese, sarà per lui pure una valvola di sfogo vista la probabile squalifica in campionato.

Stefano Pioli non vuole perdere la rotta del suo Milan. A dar fastidio non è la sconfitta in sè (ci può stare con l’Atalanta), ma il modo in cui essa è maturata. Entrambi i tecnici, con un pò di turnover vogliono conquistare la semifinale di Coppa Italia.

Inter-Milan, Quarto di Coppa Italia

Ultime sulle formazioni di Inter-Milan:

Antonio Conte farà un turnover ragionato. Kolarov esterno sinistro della difesa a tre. Eriksen, Gagliardini e Darmian a centrocampo. Davanti la coppia Sanchez-Lautaro Martinez.

Anche Stefano Pioli farà un turnover in base alle esigenze della sua squadra. Donnarumma è squalificato e ci sarà Tatarusanu. Dalot al posto di Calabria con il probabile debutto di Tomori al fianco di Romagnoli. Saelemaekers, Diaz e Rebic dietro Mandzukic che potrebbe debuttare dal primo minuto.

Probabili formazioni Inter-Milan:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; A. Young, Barella, Eriksen, Gagliardini, Darmian; A. Sanchez, L. Martinez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Tomori, Al. Romagnoli, T. Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Mandzukic.

Come vedere Inter-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Il Quarto di Finale tra Inter e Milan verrà trasmesso in diretta e esclusiva dalla Rai , ovvero l’emittente che detiene i diritti della competizione. La sfida sarà visibile su Rai 1.

E’ prevista anche la trasmissione in streaming. Inter-Milan sarà quindi visibile grazie alla piattaforma RaiPlay attraverso dispositivi come pc e notebook (collegandosi al sito ufficiale) o ancora smartphone e tablet (tramite l’apposita app).

Precedenti e statistiche Inter-Milan:

Sono 24 i precedenti in Coppa Italia fra Inter e Milan, con 7 vittorie dei neroazzurri, 7 pareggi e 10 vittorie dei rossoneri. L’ultima vittoria dei neroazzurri in casa in Coppa Italia, risale al Derby di ritorno 1997/98, gol di Branca (all’andata era finita 5-0 per il Milan). L’ultimo pareggio risale alla Coppa Italia 1999/00, 1-1 con le reti di Shevchenko e Roberto Baggio (passa l’Inter in virtù del 2-3 nella gara di andata). L’ultimo successo dei rossoneri risale alla Coppa Italia 1992/93, fu un 0-3 con la doppietta di Papin e il gol di Gullit.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS