Inter-Milan Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (17-10-2020)

Derby della verità questo, certo, siamo solo alla 4° giornata, ma con la presenza del Covid, che aleggia pesantemente anche sulla Serie A, meglio fare più punti possibili. L’Inter cerca il sorpasso sui cugini rossoneri, il Milan dal canto suo, vuole provare a sfatare la maledizione sui derby di Milano.

Dopo il pareggio contro la Lazio, Antonio Conte vuole riprendere la marcia verso lo scudetto e la testa della classifica. Certo, ci saranno delle assenze nelle fila dei neroazzurri, ma la rosa è ampia e competitiva e non teme nessuno.

Stefano Pioli e i suoi ragazzi vogliono continuare nella loro serie positiva di risultati. Il derby servirà anche per mettere alla prova il carattere dei giovani rossoneri e come si comporteranno nei confronti di una big italiana e non solo. Tornano Ibrahimovic e Romagnoli dal primo minuto.

Inter-Milan, 4° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Inter-Milan:

Antonio Conte deve fare la conta dei presenti e degli assenti. Tra Covid e infortuni saranno assenti : Vecino, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu, Young. Da valutare oggi Bastoni (se il tampone sarà negativo potrà giocare) e Sanchez (infortunio muscolare in nazionale). Per il resto 3-5-2 con Kolarov nella difesa a 3 e in avanti la coppia Lautaro Martinez-Lukaku.

Piccoli problemi pure per Stefano Pioli, manca Rebic tra i titolari, senza contare che con la positività di Gabbia e Duarte e con l’assenza di Musacchio per infortunio, l’ex allenatore dell’Inter non avrà in panchina difensori centrali. Solito 4-2-3-1 con Romagnoli e Ibrahimovic che tornano ad occupare i loro ruoli. Unico ballottaggio per sostituire Rebic tra Castillejo e Diaz, mentre Saelemaekers e Calhanoglu agiranno alle spalle di Ibrahimovic.

Probabili formazioni Inter-Milan:

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, Martinez, Lukaku.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz, Ibrahimovic.

Come vedere Inter-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Il derby tra Inter e Milan sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

C’è anche la possibilità di seguire il derby su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Inter-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Inter-Milan:

In campionato sono 172 i precedenti totali tra le due squadre con 66 vittorie dell’Inter, 55 pareggi e 51 vittorie del Milan. L’ultimo successo in “casa” dell’Inter risale alle scorsa stagione, con il 4-2 firmato da Brozovic, Vecino, De Vrij, Lukaku, Rebic, Ibrahimovic. L’ultimo pareggio in casa dei neroazzurri risale alla stagione 2016/17, fu uno 2-2 grazie alle reti di Cadreva, Icardi, Romagnoli e Zapata al 97°. L’ultimo successo del Milan in casa dei cugini risale alla stagione 2010/11, fu uno 0-1 firmato da Ibrahimovic su rigore nella stagione 2010/11

