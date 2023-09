Inter-Milan Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Kjaer è pronto per giocare”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia del Derby di Milano, tra il “suo” Milan e l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Il tecnico del Milan non vuole pensare ai Derby persi o vinti in passato. In questo momento conta solo la sfida di domani. Bisognerà cercare di tenere più palla degli avversari, cercando di giocare in maniera più lucida e con meno frenesia. Questo perché entrambe le squadre possono essere letali in ripartenza.

Per quel che riguarda Kjaer, si esprime così l’allenatore del Milan: “Kjaer sta benissimo ed è pronto per giocare una gara così importante”.

L’Inter è una squadra forte e ogni dettaglio sarà importante nella sfida contro la squadra neroazzurra. Certo, la stagione è all’inizio e ci sono tante tappe. Ma la partita di domani è indicativa per testare la forza dei rossoneri o evidenziare in cosa la compagine di Pioli dovrà migliorare. Bisogna avere l’approccio giusto ed essere preparati a tutte le possibili situazioni.

Oltre allo squalificato Tomori e all’infortunato Kalulu, domani sarà assente anche Caldara: “Ha un problema alla caviglia e penso che non sarà a disposizione per diverso tempo”.

Pioli parla anche del nuovo acquisto Pellegrino. Secondo l’ex tecnico di Lazio e Inter è un difensore attento, disciplinato e aggressivo. avrà bisogno di tempo per capire delle cose, giocava a tre. Può fare anche il terzino sinistro.

Non conta la presenza in campo dei vecchi e dei nuovi. A contare è solo il Milan, indipendentemente da chi giochi in campo.

La rosa dovrà essere gestita bene. Dopo la partita con l’Inter, da Domenica si comincerà a preparare quella contro il Newcastle.

Pioli parla anche delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente Cardinale: “Ci fa piacere il suo interesse. Lui deve far crescere tutti. Ho parlato anche lui di persona della partite dell’anno scorso con il Chelsea. Finora abbiamo fatto vedere qualcosa di buono”.