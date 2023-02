Inter-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Dobbiamo fare meglio”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia del Derby di Campionato, tra il “suo” Milan e l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Per quel che riguarda la partita di domani sera, prendendo ad esempio la Supercoppa Italiana, Pioli dichiara: “Abbiamo subito su tre situazioni da palla inattiva. Sono situazioni su cui dobbiamo fare meglio domani. Gli errori sui gol presi sono un insieme di situazioni individuali e di reparto che vanno sviluppate meglio. Il bottino dei nostri gol subiti è troppo elevato”.

L’Inter arriva al derby meglio e con uno stato umorale certamente migliore dei rossoneri. Il Milan dovrà cercare di fare meglio delle ultime uscite. I neroazzurri sono una squadra forte e vengono molto rispettati dall’allenatore del Milan.

A proposito degli ultimi risultati, l’allenatore del Milan analizza le critiche delle ultime settimane sulla sua squadra: “Nelle ultime tre partite le critiche ci stanno tutte. Quando le cose non vanno sono il primo a mettermi in discussione. Sono convinto che possiamo fare meglio. Che lo spirito si sia perso non è così, ma dobbiamo dimostrarlo”.

Inter-Milan, 21° Giornata di Serie A

L’ex tecnico di Lazio e Inter spiega che Ibrahimovic è stato escluso dalla lista Champions perché ancora non è al massimo. Ha lavorato poco con la squadra e non si sa quando sarà al 100%. Le partite con il Tottenham sono troppo ravvicinate per lui.

Pioli indica la via di questa stagione: “La zona Champions è un obiettivo importante. Non è che dobbiamo darlo per scontato. Dobbiamo vincere tante partite da qua alla fine per arrivare più in alto possibile. Abbiamo comunque la Champions, che è un obiettivo importante”.

Per quel che riguarda la partita di domani, il Milan dovrò cercare di essere bravo a ripartire, a giocare su ogni pallone. Servirà tanto cuore, oltre ad essere decisivi nei vari episodi e nelle varie situazioni della partita. La squadra dovrà essere brava nelle letture difensive, cercando di essere ordinata.

A livello tattico Pioli non scioglie il dubbio sul centrocampo. Lui ha deciso, ma per ora non rivela se si giocherà a 2 o a 3.