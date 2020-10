Video Gol Inter Milan 1-2 Serie A 4° Giornata: decide doppietta Ibrahimovic

Video dei Gol e Highlights di Inter Milan 1-2: decide il derby di San Siro la doppietta di Zlatan Ibrahomovic nel primo tempo, per l’Inter accorcia le distanze Lautaro Martinez

Stadio San Siro Derby Inter Milan

Sintesi di Inter Milan 1-2:

Cronaca 2° Tempo:

95′ Finisce la partita a San Siro: il Milan vince il derby contro l’Inter 2 a 1 grazie alla doppietta di Ibrahimovic in apertura di primo tempo!

93′ Theo Hernandez commette fallo sulla destra e permette alla sua difesa di prendere posizione e organizzarsi

92′ Bella combinazione tra Lauraro Martinez e Lukaku con il belga che va alla conclusione ma il tiro termina fuori!

90’+1 L’arbitro Mariani assegna 5 minuti di recupero

90′ Occasione Inter! Perisic da ottima posizione colpisce di testa ma non inquadra lo specchio della porta!

89′ Zlatan Ibrahimovic prova la conclusione con il destro ma non trova la porta.

87′ Sostituzione Milan: Esce Kessiè entra Tonali.

85′ Cartellino giallo anche per l’allenatore dell’Inter Antonio Conte che è molto nervoso in questo finale di partita

84′ Sostituzione Inter: Conte tenta il tutto per tutto mandando in campo Alexis Sanchez per Arturo Vidal

83′ Ammonizione Inter! Cartellino giallo per Hakimi per proteste.

79′ Quando mancano poco più di 10 minuti alla fine del derby a San Siro decidono ancora i gol del primo tempo: doppietta di Ibrahimovic per il Milan e gol di Lautaro per l’Inter!

75′ CALCIO DI RIGORE ANNULLATO dopo il check il VAR che ravvisa una posizione di fuorigioco di Lukaku. Il gioco riprende con un calcio di punizione in favore del Milan.

74′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER! Dopo un contatto in area tra Donnarumma e Lukaku Mariani indica subito il dischetto! Controllo del VAR in corso.

73′ Occasione Milan! Krunic da posizione ravvicinata manda il pallone alto mancando il clamoroso 3 a 1!

70′ Ammonizione Inter! Cartellino giallo per Vidal

69′ Grande progressione di Lukaku che arrivato al momento del tiro viene chiuso da Kjaer con un intervento provvidenziale

68′ Sostituzione Inter: fuori Brozovic dentro Christian Eriksen.

67′ Proteste dell’allenatore del Milan Stefano Pioli che viene ammonito dall’arbitro

64′ Ammonizione Inter! Cartellino giallo per Brozovic che ha commesso un fallo tattico per fermare una pericolosa ripartenza di Theo Hernandez.

62′ Doppia Sostituzione Milan: Escono Leao e Alexis Saelemaekers, entrano Krunic e Castillejo.

61′ Ammonizione Milan! Cartellino giallo per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è il terzo giocatore del Milan ammonito

60′ Occasione INTER! I nerazzurri sfiorano ancora una volta il pareggio! Cross di Vidal per Hakimi che di testa non trova lo specchio della porta!

56′ Occasione Milan! Leao va via sulla sinistra e arriva al limite dell’area lasciando partire un gran destro con la palla che esce di poco, Milan vicinissimo al 3-1.

47′ Occasione Inter! Lautaro Martinez prova un tiro di destro dal limite dell’area con palla che termina sopra la traversa.

46′ Nessun cambio deciso dagli allenatori all’intervallo, tornano in campo gli stessi 22 giocatori del primo tempo

Cronaca 1° Tempo:

45’+2 OCCASIONE INTER! LUKAKU sfiora il pareggio! Calcio d’angolo battuto da Brozovic con il numero 9 dell’Inter che svetta di testa a centro area ma il pallone termina di pochissimo a lato!

45’+1 AMMONIZIONE MILAN! Cartellino giallo per Kessiè

45′ L’arbitro Mariani assegna 2 minuti di recupero.

44′ Occasione Inter! Lautaro Martinez prova il tiro dal limite dell’area ma Donnarumma para facilmente

43′ Nicolò Barella rientra in campo e sembra aver recuperato dalla botta al ginocchio

42′ Scontro fortuito ginocchio contro ginocchio tra Calabria e Barella con il centrocampista dell’Inter che ha la peggio e rimane a terra dolorante. Necessario l’intervento dei sanitari

40′ In questa fase finale di primo tempo i calciatori sembrano accusare un pò di stanchezza ed è calata l’intensità di gioco

37′ Lukaku va via da solo ma dopo un contatto con Theo Hernandez cade e Mariani che era vicino decide di lasciare proseguire. Sul successivo contropiede del Milan l’arbitro invece sanziona l’intervento di De Vrij su Ibrahimovic innescando la furia di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra!

33′ Adesso l’Inter ci crede e si butta in avanti alla ricerca del pareggio!

32′ Contropiede dell’Inter con Hakimi che va via sulla destra e crossa al centro per Lautaro che colpisce di testa con Kjaer che salva miracolosamente con Donnarumma battuto.

28′ GOL INTER! LUKAKU! I nerazzurri accorciano le distanze con Romelo Lukaku. Azione iniziata sulla fascia sinistra con Kolarov che avanza e tocca per Perisic che pesca Lukaku in area che batte Donnarumma per l’1 a 2!

24′ L’Inter, come già accaduto contro la Fiorentina, appare in grande difficoltà in questa prima fase di partita. La squadra di Antonio Conte pur facendo possesso palla non riesce a trovare spazi per rendersi pericolosa!

21′ AMMONIZIONE MILAN! Cartellino Giallo per Kjaer. Il centrale danese ha steso Lautaro Martinez e viene ammonito dall’arbitro Mariani.

18′ Occasione Inter! Prova a reagire la squadra nerazzurra con un tiro di destro a giro di Lukaku bloccato comodamente da Donnarumma.

16′ RADDOPPIO DEL MILAN ! GOL HIBRAHIMOVIC! Ancora una volta è lo svedese a mettere il pallone in rete! Dopo una fuga di Leao sulla fascia sinistra il pallone viene messo in mezzo e Hibrahimovic libero al centro dell’area batte Handanovic per la seconda volta!

13′ Sul dischetto va Zlatan Hibrahimovic che mette in rete! Handanovic para in un primo tempo il rigore dello svedese che però è più veloce di tutti e ribadisce in rete con un tap-in! Inter-Milan 0-1!

10′ CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Sgambetto di Kolarov in area su Ibrahimovic che era lanciato verso la porta sul filo del fuorigioco!

5′ Dopo l’intervento dei sanitari si rialza Theo Hernandez che resta in campo

4′ Fallo in attacco commesso da Lukaku su Theo Hernandez con l’attaccante belga che ha dato un pestone involontario difensore del Milan che rimane a terra dolorante. Calcio di punizione per i rossoneri.

2′ Occasione Inter! Bella giocata di Hakimi che va via sulla destra e mette il pallone in mezzo ma Donnarumma allontana coi pugni.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Milan! L’Inter è in campo con la divisa nerazzurra mentre il Milan con la classica divisa rossonera

Video Gol Highilights Inter Milan 1-2:

Tabellino di Inter Milan 1-2:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal (83′ Alexis Sanchez), Brozovic (67′ Eriksen), Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro. A disposizione: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Darmian, Bonfanti, Moretti, Squizzato, Eriksen, Satriano, Pinamonti. All.: Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, The Hernandez; Kessie (86′ Tonali), Bennacer; Leao (62′ Krunic), Calhanoglu, Saelemaekers (62′ Castillejo); Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Conti, Hauge, Maldini, Diaz, Colombo. All.: Pioli.

GOL: 13′, 16′ Ibrahimovic, 29′ Lukaku

AMMONITI: 21′ Kjaer, 45′ Kessié, 60′ Ibrahimovic, 64′ Brozovic, 66′ Pioli, 69′ Vidal, 83′ Hakimi, 83′ Conte

ARBITRO: Mariani

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS