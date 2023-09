Inter, Marotta chiamato agli straordinari | Due firme per una squadra galattica

Entusiasmo alle stelle in casa Inter in vista del derby ad alta quota. Marotta a caccia di due firme per lanciare la sfida all’Europa.

Se tre indizi e altrettanti successi in campionato fanno una prova, quattro sono una certezza. L’Inter si presenta al derby ad alta quota con il Milan, in programma sabato 16 settembre alle 18, in diretta su DAZN tramite l’app su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet, in alternativa su ZONA DAZN del bouquet SKY, con l’entusiasmo proprio di chi sta in formissima.

Dalle nazionali l’eco dei gol di Frattesi (decisivo con la Nazionale), Dumfries (super con l’Olanda) e Arnautovic (doppietta con l’Austria), come a dire: le new entry hanno elevato in maniera spaventosa la forza dell’Inter.

Anche Yann Aurel Bisseck ha voglia di confermare il trend del nuovo che avanza, nonostante sa banissimo che è stato preso non tanto per il suo presente in nerazzurro, ma come acquisto di prosettiva. “Sto lavorando al massimo per farmi trovare pronto”.

Per ora il difensore tedesco, classe 2000, è finito sotto la luce della ribalta per il suo simpatico soprannome, un “Bisteccone”. “Quando ha iniziato a girare la voce che potessi venire qui le persone hanno iniziato a chiamarmi Bisteccone – spiega il teutonico sui canali ufficiali del club – ho chiesto ad alcune persone cosa volesse dire e mi hanno detto grossa bistecca. Penso sia divertente, è il mio nuovo soprannome e me lo prendo perché fa ridere”.

Calciomercato, Marotta chiamato agli straordinari

Acquisti azzeccati, dunque, al netto delle condizioni e della posizione di un Alexis Sanchez volato comunque con il Cile, nonostante qualche problema di troppo legato alla sua storica anemia. Marotta, comunque, non si ferma.

L’uomo mercato nerazzurro sta provando a portare avanti nuove trattative, prima tra tutte quella legata a Tiago Djalò, difensore classe 2000 (un po’ centrale un po’ terzino) in forza al Lille e alla nazionale portoghese. Ma ci sono altre priorità.

Calciomercato Inter, quel dinamico duo deve restare

La questione più importante, infatti, quella che a breve Marotta si troverà ad affrontare è legata ai rinnovi dei due top player della squadra, ovvero Lautaro Martinez e Barella. Le sirene della Premier sono pericolosissime, così Marotta pensa a come togliergli dal mercato.

Attualmente l’argentino guadagna 6 milioni di euro annui fino al 2026, si lavora ad un adeguamento del contratto anche per Barella, per cui il Liverpool sarebbe pronto a spendere 200 milioni per l’accoppiata con Lautaro Martinez. Anche l’Azzurro ha il contratto in scadenza nel 2026, anche se il suo ingaggio è a 2,5. Troppo poco, meglio alzarlo.