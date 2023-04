Inter: lite tra Onana e Brozovic in allenamento

Inter: Brozovic e Onana si scontrano in allenamento, a causa di un intervento troppo duro del camerunense sul croato durante il torello.

Gli animi in casa Inter continuano ad essere troppo in fibrillazione, non è la prima volta che i giocatori dell’Inter quest’anno danno a vedere tutto il loro nervosismo davanti alle telecamere, era successo già in altri due casi prima di oggi, che aveva visti protagonisti prima Onana e Lukaku e poi Lukaku e Barella, questa volta il portiere dell’Inter ha innescato una nuova discussione con Brozovic che si è lamentato faccia a faccia con il proprio compagno per l’intervento subito in allenamento nel corso del torello. Ad evitare prontamente che la discussione sfociasse in qualcosa di più, è stato l’intervento preventivo di Lukaku e D’Ambrosio che hanno diviso i due prima che fosse troppo tardi.

Situazioni che non faranno sicuramente piacere a Simone Inzaghi e che non fanno altro che far apparire lo spogliatoio ancora più diviso alla vigilia della partita più importante della stagione nerazzurra, il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica in programma domani sera a San Siro.

Inzaghi spera, dunque, di ricomporre il prima possibile il proprio spogliatoio per affrontare al meglio questo finale di stagione nerazzurro che, almeno in campionato, ha letteralmente urgenza di invertire la rotta e di ritornare tra le prime quattro posizioni.