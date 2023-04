Video Gol e Highlights Inter-Juventus 1-0, semifinale di ritorno di Coppa Italia: l’Inter passa in finale grazie a Di Marco!

Nerazzurri che passano all’ultimo atto della competizione. Inzaghi batte nuovamente Allegri in Coppa Italia. Milanesi che hanno l’opportunità di vincere il trofeo per la seconda volta consecutiva.

Un match che ha visto i nerazzurri più propositivi e pericolosi rispetto ai bianconeri. Quest’ultimi hanno mancato di creatività e precisione, non sono riusciti ad impensierire più di tanto la retroguardia guidata da Onana. Ora attendono domani per sapere contro chi giocheranno la finale, se Fiorentina (molto probabile) o Cremonese.

Video Gol Highlights Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia

Sintesi di Inter-Juventus 1-0:

Partono meglio i padroni di casa. Bianconeri che difendono la porta, senza provare effettivamente a colpire in avanti

VANTAGGIO DELL’INTER! Dopo un quarto d’ora passano i nerazzurri! Azione in profondità con palla che giunge a Barella, il quale è bravo a vedere l’inserimento di Di Marco lesto a beffare Perin con un esterno sinistro!

Quattro minuti più tardi ancora i nerazzurri in avanti con Martinez, il quale prova una conclusione da fuori area, ma la sfera termina a lato di poco!

La prima occasione per i bianconeri è al venticinquesimo minuto con De Sciglio, il quale colpisce di testa all’altezza del secondo palo non riesce a trovare la porta!

Ancora Lautaro con una conclusione non precisa, pallone sopra la traversa! Due minuti dopo una fiammata di Kostic impegna Onana sul suo palo che manda in angolo.

Primo tempo che termina con l’Inter in vantaggio!

Ripresa che inizia con i bianconeri più propositivi. Al quinto minuto è Locatelli che ci prova con una conclusione dalla distanza, ma Onana blocca agevolmente!

Due minuti più tardi viene annullata una rete straordinaria a Dzeko partito in posizione irregolare! Bianconeri più propositivi, con i nerazzurri pronti a ripartire e a fare male!

A metà della ripresa ancora nerazzurri vicino alla rete! Una grande cavalcata sulla destra di Dumfries, il pallone tagliato in mezzo per poco non vede arrivare l’accorrente Martinez per ribadire in rete!

Ancora i nerazzurri, con Di Marco che calcia una punizione dal limite, il pallone respinto arriva a Mkhitaryan. Il calciatore armeno non ci pensa troppo e calcia in porta trovando un’ottima risposta di Perin

Al settantasettesimo minuto Di Maria prova una conclusione centrale che il portiere Onana blocca senza troppe difficoltà!

A dieci minuti dal termine ci prova Correa con una conclusione dalla distanza, la quale non impensierisce Perin.

Bianconeri che provano un forcing finale ma senza capacità di offendere. Nerazzurri si chiudono bene e bloccano ogni tentativo avversario.

Highlights e Video Gol di Inter-Juventus 1-0:

Il Tabellino di Inter-Juventus 1-0:

Marcatori: 15′ pt Di Marco

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Juventus (3-5-2): Perin, Bremer, Bonucci, Alex Sandro, De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Di Maria. All. Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri (Roma)