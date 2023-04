Dove vedere Inter – Juventus Semifinale di Ritorno di Coppa Italia 26-04-2023

Dove vedere Inter – Juventus, Semifinale di ritorno di Coppa Italia mercoledì 26 Aprile ore 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5 ed in streaming sull’app MediasetPlay.

Inter Juventus è il Derby d’Italia, la sfida delle sfide ed è una sorta di Finale anticipata di questa edizione della Coppa Italia.

Inter e Juventus sono da sempre due senatrici del calcio italiano e internazionale e con il match di domani diventerà anche la sfida più giocata di tutta la serie A.

Inter e Juventus si sfideranno a duello per la 180° volta nella storia del calcio tricolore. Il bilancio è decisamente favorevole ai bianconeri che hanno messo le mani sulla vittoria per 86 volte a fronte delle 48 dei nerazzurri e di 45 pareggi.

Dopo essersi visti restituire temporaneamente i quindici punti di penalizzazione per la vicenda delle plusvalente, i bianconeri sono ripiombati al terzo posto in campionato con 59 punti ma sono reduci da tre stop di fila con Lazio, Sassuolo e Napoli. Per la compagine di Massimiliano Allegri, che si è comunque tirata su con il passaggio alla semifinale di “Europa League” eliminando lo Sporting Lisbona, è quindi l’occasione del rilancio.

I nerazzurri sono ritornati alla vittoria in campionato che mancava loro da cinque turni sgretolando l’Empoli per 3-0 e hanno ora 54 punti che valgono il sesto posto mentre in Champions League hanno superato il Benfica ai quarti ed ora troveranno il Milan in un derby infuocato in semifinale.

Sia Inter che Juventus hanno aperti 3 obiettivi stagionali: campionato, dove ormai non hanno naturalmente più alcuna speranza di agguantare il primato nelle mani del Napoli ma sono in lotta per il 4° posto, Coppe europee e Coppa Italia.

Si riparte dall’1 a 1 dell’andata a Torino, match deciso dai gol di Cuadrado all’83 e Lukaku su rigore nel recupero e terminato tra risse ed espulsioni.

L’auspicio è di non dover assistere a un’altra sfida ad alta tensione come quella vissuta all’andata. Nella consapevolezza che, seppure le due compagini si giochino molto , sempre di disfida soltanto calcistica trattasi. Dove vi è chi vince e chi perde.

Proprio due giorni prima del match è stata concessa la grazia a Lukaku e annullata la sua squalifica per doppia ammonizione con conseguente espulsione nel match di andata.

Secondo quanto è emerso dalla relazione della Procura Federale i comportamenti del calciatore sanzionati dal direttore di gara sono stati successivi alle gravi e ripetute manifestazioni di odio e discriminazione razziale da parte dei tifosi avversari. Considerato che la lotta ad ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento sportivo, il Presidente Gravina ha firmato il provvedimento

Dove vedere Inter – Juventus in Diretta Tv e Streaming

Partita : Inter – Juventus

: Inter – Juventus Data : 26 aprile

: 26 aprile Orario : 21.00

: 21.00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus di mercoledì 26 aprile alle 21:00 sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul digitale terrestre in chiaro su Canale 5.

Per i prossimi tre anni , la Coppa Italia sarà una esclusiva Mediaset.

Inter – Juventus si potrà vedere anche in diretta streaming sul sito MediasetPlay o tramite app scaricabile su PC, smartphone e tablet.

Probabili Formazioni di Inter – Juventus:

Inzaghi schiera la sua Inter con il 3-5-2 con Onana tra i pali con Acerbi, Darmian e Bastoni a stazionare nel reparto difensivo. Dumfries e Di Marco presidieranno le esterne, Brozovic appare in vantaggio su Calhanoglu. Barella e Mykhitarian sulla tre quarti e , con il compito di cecchinare la porta juventina, Lukaku al fianco di Lautaro Martinez completano la formazione di Simone Inzaghi.

Allegri schiera la sua Juventus con il 3-5-2 con Perin a guardia del sette, Bremer , Danilo e Brozovic a fare la guardia nel reparto difensivo, Cuadrado, in vantaggio su Di Sciglio e Kostic esterni, Fagioli sulla tre quarti preferito probabilmente a Miretti e con Locatelli e Rabiot e Di Maria e Vlahovic come duo offensivo.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S.Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1