Inter-Juventus Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 17-01-2021

Inter-Juventus, partita valevole per la diciottesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202) ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTV. Conte senza Darmian e col dubbio Sensi, Pirlo spera di riavere Cuadrado ed Alex Sandro.

Domani alle ore 20:45 è in programma al Meazza un attesissimo derby d’Italia tra Inter e Juventus, valevole per la diciottesima giornata di Serie A.

I nerazzurri hanno raccolto solo 1 punto nelle ultime due partite, venendo beffati dalla Roma nell’ultimo turno a pochi minuti dal 90′ pareggiando 2-2. In settimana è poi arrivato il passaggio del turno contro la Fiorentina in Coppa Italia che ha ridato un po’ di morale all’Inter in vista di questa gara.

Viaggia sull’onda dell’entusiasmo la Juventus che, pur non esaltando molto a livello di gioco, ha infilato 4 vittorie consecutive, l’ultima contro il Genoa ai supplementari in Coppa Italia. In campionato i bianconeri hanno battuto Udinese, Milan e Sassuolo, rientrando pienamente nella corsa scudetto e non vogliono fermarsi ora.

Le ultime sulle formazioni di Inter e Juventus

Conte dovrà fare a meno di Darmian, infortunatosi contro la Roma domenica scorsa, mentre è in dubbio Sensi che ha già saltato la partita di coppa contro la Fiorentina. Sarà solito 3-5-2 per l’Inter con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre il muro difensivo, Barella, Brozovic e l’ex bianconero Vidal si muoveranno a centrocampo con Hakimi e Young ad attaccare sugli esterni. In attacco il tandem sarà composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Pirlo ha recuperato McKennie e Chiesa, mentre dovrà rinunciare a De Ligt, positivo al Covid. L’allenatore bianconero spera di avere quantomeno Alex Sandro e Cuadrado che dovranno risultare però negativi al tampone nella giornata odierna. La Juventus si schiererà con il 4-4-2 con Szczesny in porta, Chiellini è favorito su Demiral al centro della difesa con Bonucci, mentre Danilo e Frabotta occuperanno le corsie laterali. A centrocampo Rabiot e Bentancur agiranno nel mezzo, con Chiesa e Ramsey larghi sugli esterni. In avanti scelte obbligate per Pirlo con Morata al fianco di Cristiano Ronaldo

Probabili formazioni Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Inter-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Inter-Juventus, gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202), per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Inter-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Inter-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Inter-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Inter-Juventus

Quello di domani sarà il derby d’Italia numero 238 ed è la Juventus a continuare a comandare a livello statistico. Sono ben 108 le affermazioni bianconero contro le 71 nerazzurre, mentre sono stati solo 58 i pareggi.

Lo scorso anno, la Juventus si impose 2-1 al Meazza grazie ai gol di Dybala ed Higuain, mentre per l’Inter andò a segno Lautaro Martinez su rigore. I nerazzurri non vincono in casa contro i bianconeri da Settembre 2016, quando si imposero 2-1 in rimonta con le reti di Icardi e Perisic che risposero a quella di Lichtsteiner.

Negli ultimi dieci confronti in Serie A tra le due formazioni, l’Inter è riuscita a vincere solo in quell’occasione. Per il resto sono arrivate 5 vittorie della Juventus e 4 pareggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS