Inter-Juventus Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 02-02-2021

Inter-Juventus, partita valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 ed in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Conte senza Lukaku ed Hakimi, Pirlo perde Ramsey e ritrova Kulusevski.

Domani alle ore 20:45 l’Inter ospiterà la Juventus a San Siro nel Derby d’Italia che vale la semifinale d’andata di Coppa Italia.

I nerazzurri hanno rifilato un poker al Benevento nell’ultimo turno di campionato ed ora sono decisi a battere di nuovo i bianconeri dopo averlo fatto in campionato. L’Inter sembra aver trovato una propria quadratura a livello di gioco e lo hanno dimostrato sul campo.

Anche la Juventus, però, sembra essere su questa strada. I bianconeri vengono da quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni ed hanno battuto 2-0 la Sampdoria nell’ultima giornata di campionato. La Vecchia Signora vorrà di sicuro vendicare la sconfitta patita in campionato e riscattare la brutta prova offerta allora.

Le ultime sulle formazioni di Inter e Juventus

Conte dovrà fare a meno di due giocatori importanti come Lukaku ed Hakimi, entrambi squalificati dopo il rosso ed il giallo ricevuti durante il quarto di finale col Milan. Al loro posto spazio a Sanchez in attacco al fianco di Lautaro Martinez e a Darmian sull’esterno di destra. Sarà 3-5-2 per l’Inter con Handanovic tra i pali, Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa, a centrocampo agiranno Barella, Brozovic e Vidal, con Ashley Young che giocherà sull’esterno di sinistra.

Pirlo perde Ramsey, fermatosi nell’allenamento odierno a causa di un problema fisico, ma ritrova Kulusevski che sarà titolare in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo. Ci sarà qualche cambio rispetto alla gara vinta contro la Sampdoria con Buffon tra i pali, mentre De Ligt sarà titolare al fianco di Bonucci per far riposare Chiellini, con Danilo ed Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo sarà riproposto il duo Arthur-Bentancur, mentre sugli esterni ci saranno Cuadrado e McKennie.

Probabili formazioni Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Antonio Conte

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Inter-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Inter-Juventus, gara valevole per la semifinale d’andata di Coppa italia, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 e Rai 1 HD per tutti con prepartita a partire dalla ore 20:30

Sarà possibile vedere Inter-Juventus anche in streaming live sulla piattaforma Rai Play, servizio di streaming online della rete nazionale. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Inter-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Inter-Juventus

Quello di domani sarà il derby d’Italia numero 239 ed è la Juventus a continuare ad avere i precedenti a favore, nonostante la sconfitta di qualche settimana fa, a livello statistico. Sono 108 le affermazioni bianconero contro le 72 nerazzurre, mentre sono stati solo 58 i pareggi.

La sconfitta subita fa rabbia ai tifosi bianconeri e sicuramente anche la Juventus vorrà riscattare la brutta prova offerta. Sarà però dura avere la meglio dell’Inter che in casa sta sbagliando davvero poco ed è ancora imbattuta se non si considera il derby contro il Milan.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia fu nel 2016 e sempre in semifinale, con l’Inter che rimontò lo 0-3 subito a Torino, ma fu sconfitta ai rigori con l’errore decisivo di Palacio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS