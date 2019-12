Inter – Genoa, probabili formazioni: Agoumé ed Esposito titolari, tante assenze per Motta

Inter – Genoa è una partita valida per la 17°giornata di campionato di Serie A 2019/2020. La gara si giocherà sabato 21 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Ultima gara casalinga dell’anno per l’Inter che tra campionato e coppa non vince da 3 partite e vuole chiudere il suo 2019 calcistico rimanendo agganciata al primo posto assieme alla Juventus, ora distante 3 punti con i bianconeri che però hanno una gara in più, vinta 2-1 contro la Sampdoria. Per la partita col Genoa, Antonio Conte dovrà fare a meno di due dei suoi inamovibili, come Brozovic e Lautaro Martinez, entrambi squalificati. Restano indisponibili Sanchez, Asamoah e Barella, sembrano recuperati (almeno per la panchina) gli acciaccati Bastoni, Gagliardini e Candreva. Potrebbe tornare a disposizione anche Sensi. Chance da titolari per i Primavera Agoumé ed Esposito.

Il Genoa che naviga al penultimo posto con soli 11 punti in classifica è obbligato a uscire con dei punti nella difficile trasferta milanese, con il tecnico Thiago Motta già a rischio. Molti indisponibili per i rossoblu che non avranno lo squalificato Pandev e gli infortunati Kouamé, Zapata, Favilli, Lerager e Sturaro. In dubbio anche Criscito.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, SKRINIAR, DE VRIJ, GODIN, BIRAGHI, VECINO, BORJA VALERO, AGOUME, D’AMBROSIO, LUKAKU, ESPOSITO

GENOA (3-5-2): RADU, BIRASCHI, ROMERO, CRISCITO, GHIGLIONE, SCHONE, RADOVANOVIC, CASSATA, PAJAC, AGUDELO, PINAMONTI

